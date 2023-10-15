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منتخب الكويت لكرة اليد يخسر وديا من نظيره السعودي (21 - 28)

10/15/2023 2:29:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 - 10 (كونا) -- خسر منتخب الكويت لكرة اليد اليوم الأحد أمام نظيره المنتخب السعودي في مباراة ودية بنتيجة (21 - 28) والتي جاءت في إطار الاستعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 .
وقال مدير الفريق الكابتن عبدالعزيز الزعابي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب المباراة إن المنتخب قدم مستوى جيدا رغم الخسارة موضحا أن المدرب استخدم تكتيكات وخطط جديدة استعدادا للتصفيات التي تستضيفها قطر.
وأضاف الزعابي أن الاستفادة من مثل هذه المباراة مع فرق قوية نفس المنتخب السعودي تكون كبيرة خاصة مع تجربة أكثر من لاعب ليقدموا ما لديهم من مستوى.
وتستضيف قطر التصفيات الآسيوية للرجال لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية ال33 (باريس 2024) خلال الفترة من 18 وحتى 28 أكتوبر المقبل.
وتضم مجموعة الكويت منتخبات البحرين وإيران وأوزبكستان واليابان وكازاخستان.
وبحسب النظام يتأهل بطل التصفيات مباشرة إلى أولمبياد (باريس 2024) فيما يحصل المركزان الثاني والثالث على فرصة التأهل إلى الملحق المؤهل للاولمبياد.
يذكر أن منتخب الكويت قدم مستويات لافتة في دورة الالعاب الاسيوية ال19 التي أقيمت في الصين هذا الشهر وحصد على أثرها الميدالية البرونزية. (النهاية)

س س س / م م ج




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