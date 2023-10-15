منتخب الكويت لكرة اليد يخسر وديا من نظيره السعودي (21 - 28)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 - 10 (كونا) -- خسر منتخب الكويت لكرة اليد اليوم الأحد أمام نظيره المنتخب السعودي في مباراة ودية بنتيجة (21 - 28) والتي جاءت في إطار الاستعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 .
وقال مدير الفريق الكابتن عبدالعزيز الزعابي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب المباراة إن المنتخب قدم مستوى جيدا رغم الخسارة موضحا أن المدرب استخدم تكتيكات وخطط جديدة استعدادا للتصفيات التي تستضيفها قطر.
وأضاف الزعابي أن الاستفادة من مثل هذه المباراة مع فرق قوية نفس المنتخب السعودي تكون كبيرة خاصة مع تجربة أكثر من لاعب ليقدموا ما لديهم من مستوى.
وتستضيف قطر التصفيات الآسيوية للرجال لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية ال33 (باريس 2024) خلال الفترة من 18 وحتى 28 أكتوبر المقبل.
وتضم مجموعة الكويت منتخبات البحرين وإيران وأوزبكستان واليابان وكازاخستان.
وبحسب النظام يتأهل بطل التصفيات مباشرة إلى أولمبياد (باريس 2024) فيما يحصل المركزان الثاني والثالث على فرصة التأهل إلى الملحق المؤهل للاولمبياد.
يذكر أن منتخب الكويت قدم مستويات لافتة في دورة الالعاب الاسيوية ال19 التي أقيمت في الصين هذا الشهر وحصد على أثرها الميدالية البرونزية. (النهاية)
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