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الرئيس الإسرائيلي: إنشاء ممر إنساني في غزة أولوية في محادثات مع بلينكن

10/15/2023 2:29:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في حديث لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن إنشاء ممر إنساني في قطاع غزة من الأولويات التي سيناقشها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن غدا الاثنين.
وأعلنت الخارجية الأميركية أن بلينكن، الذي يقوم بجولة إقليمية منذ الخميس الماضي، سيعود إلى إسرائيل الاثنين لإجراء مزيد من المشاورات مع القادة الإسرائيليين.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ هـ ح
15/10/2023 21:10:56

MENAFN15102023000117011021ID1107243257

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