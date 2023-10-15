الرئيس الإسرائيلي: إنشاء ممر إنساني في غزة أولوية في محادثات مع بلينكن

الرئيس الإسرائيلي: إنشاء ممر إنساني في غزة أولوية في محادثات مع بلينكن
التاريخ
10/15/2023 2:29:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في حديث لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن إنشاء ممر إنساني في قطاع غزة من الأولويات التي سيناقشها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن غدا الاثنين.
وأعلنت الخارجية الأميركية أن بلينكن، الذي يقوم بجولة إقليمية منذ الخميس الماضي، سيعود إلى إسرائيل الاثنين لإجراء مزيد من المشاورات مع القادة الإسرائيليين.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ هـ ح
15/10/2023 21:10:56
MENAFN15102023000117011021ID1107243257
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