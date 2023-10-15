شهداء في غارات جديدة على خان يونس و رفح
التاريخ
10/15/2023 2:29:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- استشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة كما سقط شهيدان و 9 جرحى بقصف آخر استهدف منزلا في رفح جنوبي القطاع.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الدفاع المدني في قطاع غزة أن هناك أكثر من ألف شخص تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي.
--(بترا)
رصد / ف ق / ع ط
15/10/2023 20:34:54
MENAFN15102023000117011021ID1107243256
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