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شهداء في غارات جديدة على خان يونس و رفح

10/15/2023 2:29:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- استشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة كما سقط شهيدان و 9 جرحى بقصف آخر استهدف منزلا في رفح جنوبي القطاع.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الدفاع المدني في قطاع غزة أن هناك أكثر من ألف شخص تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي.
--(بترا)
رصد / ف ق / ع ط
15/10/2023 20:34:54

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