الأهلي يضمن الفوز بلقب دوري كرة اليد

الأهلي يضمن الفوز بلقب دوري كرة اليد
التاريخ
10/15/2023 2:29:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- ضمن فريق الأهلي الظفر بلقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك بعد فوزه اليوم على فريق العربي بنتيجة 26-25 ، في المباراة التي جرت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة، وبقيت له مباراة مع فريق السلط ليضمن الفوز باللقب.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
15/10/2023 20:08:43
MENAFN15102023000117011021ID1107243255
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