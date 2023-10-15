الأهلي يضمن الفوز بلقب دوري كرة اليد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- ضمن فريق الأهلي الظفر بلقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك بعد فوزه اليوم على فريق العربي بنتيجة 26-25 ، في المباراة التي جرت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة، وبقيت له مباراة مع فريق السلط ليضمن الفوز باللقب.

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

15/10/2023 20:08:43