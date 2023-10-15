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الملك لرئيس الوزراء البريطاني: منع الغذاء والمياه والكهرباء عن المدنيين الأبرياء في غزة جريمة حرب

10/15/2023 2:29:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


15/10/2023 20:09:39

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