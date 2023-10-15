هولندا ترسل وحدة عسكرية لبيروت لدعم سفارتها بسبب الأوضاع الأمنية بالمنطقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 15 تشرين ثاني (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الهولندية إرسال فريق عسكري الى بيروت كإجراء احترازي مع تصاعد التوترات على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وقالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان، اليوم الأحد، إن "العسكريين سيقدمون الدعم للسفارة الهولندية في بيروت إذا تدهور الوضع الأمني في لبنان بشكل كبير".
وأضاف البيان أنه "رغم ذلك، لا توجد حالياً خطط لإجلاء المواطنين الهولنديين من لبنان".
وأوضح البيان أن "الفريق العسكري غادر اليوم الأحد، على متن طائرة نقل من طراز "سي130- هيركوليز" من مطار أيندهوفن متجهاً إلى بيروت".
--(بترا)
ب.أ/أز/ ع ط
15/10/2023 19:24:23
MENAFN15102023000117011021ID1107243248
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.