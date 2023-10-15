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هولندا ترسل وحدة عسكرية لبيروت لدعم سفارتها بسبب الأوضاع الأمنية بالمنطقة

10/15/2023 2:29:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 15 تشرين ثاني (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الهولندية إرسال فريق عسكري الى بيروت كإجراء احترازي مع تصاعد التوترات على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وقالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان، اليوم الأحد، إن "العسكريين سيقدمون الدعم للسفارة الهولندية في بيروت إذا تدهور الوضع الأمني في لبنان بشكل كبير".
وأضاف البيان أنه "رغم ذلك، لا توجد حالياً خطط لإجلاء المواطنين الهولنديين من لبنان".
وأوضح البيان أن "الفريق العسكري غادر اليوم الأحد، على متن طائرة نقل من طراز "سي130- هيركوليز" من مطار أيندهوفن متجهاً إلى بيروت".
--(بترا)
ب.أ/أز/ ع ط
15/10/2023 19:24:23

MENAFN15102023000117011021ID1107243248

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