2506 شهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة

2506 شهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة
التاريخ
10/15/2023 2:29:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2506، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10400، منذ بداية العدوان الأخير.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أوضحت "الصحة"، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2450، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9200، فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 56 شهيدا ، و ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.
--(بترا)
رصد /م ح/أز/ ع ط
15/10/2023 19:20:21
MENAFN15102023000117011021ID1107243247
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