2506 شهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2506، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10400، منذ بداية العدوان الأخير.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أوضحت "الصحة"، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2450، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9200، فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 56 شهيدا ، و ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.

--(بترا)

رصد /م ح/أز/ ع ط

15/10/2023 19:20:21