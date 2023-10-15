الولايات المتحدة تجلي رعاياها من إسرائيل إلى قبرص بحرا

الولايات المتحدة تجلي رعاياها من إسرائيل إلى قبرص بحرا
التاريخ
10/15/2023 2:29:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 15 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستجلي رعاياها في إسرائيل إلى قبرص بحرا غدا الاثنين بحسب واشنطن بوست .
وقالت الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني، إن "الوضع الأمني واستعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، استدعى نقل أميركيين وعائلاتهم الذين يحملون وثائق سفر صالحة من حيفا إلى ليماسول في قبرص".
--(بترا)
ب خ/ ن ح/ ع ط
15/10/2023 19:18:30
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