الولايات المتحدة تجلي رعاياها من إسرائيل إلى قبرص بحرا

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 15 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستجلي رعاياها في إسرائيل إلى قبرص بحرا غدا الاثنين بحسب واشنطن بوست .

وقالت الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني، إن "الوضع الأمني واستعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، استدعى نقل أميركيين وعائلاتهم الذين يحملون وثائق سفر صالحة من حيفا إلى ليماسول في قبرص".

--(بترا)

ب خ/ ن ح/ ع ط

15/10/2023 19:18:30