الصحفيين الفلسطينيين تدين قرار الشركة الفرنسية وقف بث قناة الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 15 تشرين (بترا) - أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة قرار الشركة الفرنسية المشغلة للقمر الاصطناعي يوتل سات والقاضي بوقف بث إشارة قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس والتي تبث من قطاع غزة.
واعتبرت النقابة في بيان لها اليوم الأحد ان هذا القرار تقييد غير مبرر لحرية العمل الصحفي ومحاولة لكتم الصوت الفلسطيني وتغييب الرواية الفلسطينية في مرحلة حساسة ومهمة يتعرض خلالها الشعب الفلسطيني في غزة لحرب إبادة جماعية وجرائم حرب.
وأشارت النقابة الى ان هذا القرار انحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي وشراكة في المجازر التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الصحفيين ووسائل الإعلام والمسعفين والطواقم الطبية.
وعبرت النقابة عن تضامنها الكامل مع قناة الأقصى والطواقم الصحفية العاملة فيها. ودعت النقابة العالم الحر ومؤسساته التي تعنى بحرية العمل الصحفي الى شجب هذا القرار ودعوة الشركة للتراجع عنه.
--(بترا)
م ف/أز
15/10/2023 19:15:55
MENAFN15102023000117011021ID1107243245
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