الصحفيين الفلسطينيين تدين قرار الشركة الفرنسية وقف بث قناة الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 15 تشرين (بترا) - أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة قرار الشركة الفرنسية المشغلة للقمر الاصطناعي يوتل سات والقاضي بوقف بث إشارة قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس والتي تبث من قطاع غزة.

واعتبرت النقابة في بيان لها اليوم الأحد ان هذا القرار تقييد غير مبرر لحرية العمل الصحفي ومحاولة لكتم الصوت الفلسطيني وتغييب الرواية الفلسطينية في مرحلة حساسة ومهمة يتعرض خلالها الشعب الفلسطيني في غزة لحرب إبادة جماعية وجرائم حرب.

وأشارت النقابة الى ان هذا القرار انحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي وشراكة في المجازر التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الصحفيين ووسائل الإعلام والمسعفين والطواقم الطبية.

وعبرت النقابة عن تضامنها الكامل مع قناة الأقصى والطواقم الصحفية العاملة فيها. ودعت النقابة العالم الحر ومؤسساته التي تعنى بحرية العمل الصحفي الى شجب هذا القرار ودعوة الشركة للتراجع عنه.

--(بترا)





م ف/أز

15/10/2023 19:15:55