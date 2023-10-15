الملك يحذر في اتصال مع العاهل الإسباني من محاولات تهجير الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا) حذر جلالة الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي مع جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، من محاولات تهجير الفلسطينيين والتسبب بنزوحهم وآثار ذلك الكارثية على المنطقة بأكملها.
وشدد جلالة الملك في الاتصال الذي تلقاه من العاهل الإسباني، اليوم الأحد، على أهمية حشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وتكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية هناك.
وتناول الاتصال أهمية الجهود الدولية في الدفع نحو حماية المدنيين من الجانبين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة بناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ومنع اندلاع المزيد من دوامات العنف والحروب في المنطقة.
--(بترا)
أز/ع ط
15/10/2023 19:25:23
MENAFN15102023000117011021ID1107243244
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