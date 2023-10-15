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البيت الأبيض يخشى تصعيدا إضافيا بين إسرائيل وحماس

10/15/2023 2:29:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 15 تشرين الأول(بترا)-أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض،اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تخشى أن يشهد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس تصعيدا إضافيا، مبديا خشية من تدخل إيراني محتمل، بحسب واشنطن بوست.
وقال جايك ساليفان "هناك خطر قائم أن يشهد النزاع تصعيدا، بفتح جبهة ثانية في الشمال، وبالطبع بتدخل إيران"، مشددا على أن الولايات المتحدة لا يمكنها استبعاد فرضية أن تتخذ أيران قرارا بالتدخل مباشرة في شكل أو في آخر".
وأضاف "لذا تحرّك الرئيس الأميركي جو بايدن سريعا وبشكل حازم بنشر حاملة طائرات في شرق المتوسط، لكي تكون لدينا مقاتلات في الخليج .
بدوره أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الأحد "قلق" الولايات المتحدة حيال هذا النزاع.
--(بترا)
ب خ/أز / ع ط
15/10/2023 19:09:48

MENAFN15102023000117011021ID1107243243

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