البيت الأبيض يخشى تصعيدا إضافيا بين إسرائيل وحماس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 15 تشرين الأول(بترا)-أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض،اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تخشى أن يشهد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس تصعيدا إضافيا، مبديا خشية من تدخل إيراني محتمل، بحسب واشنطن بوست.
وقال جايك ساليفان "هناك خطر قائم أن يشهد النزاع تصعيدا، بفتح جبهة ثانية في الشمال، وبالطبع بتدخل إيران"، مشددا على أن الولايات المتحدة لا يمكنها استبعاد فرضية أن تتخذ أيران قرارا بالتدخل مباشرة في شكل أو في آخر".
وأضاف "لذا تحرّك الرئيس الأميركي جو بايدن سريعا وبشكل حازم بنشر حاملة طائرات في شرق المتوسط، لكي تكون لدينا مقاتلات في الخليج .
بدوره أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الأحد "قلق" الولايات المتحدة حيال هذا النزاع.
--(بترا)
ب خ/أز / ع ط
15/10/2023 19:09:48
MENAFN15102023000117011021ID1107243243
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