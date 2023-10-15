اتفاقية بين وزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- وقعت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، مع نقابة المهندسين الزراعيين، اتفاقية لتمويل إنشاء مصنع تجهيز الأسماك ومصنع تقطيع وتجميد الخضار لصالح شركة رواد الأردن للاستثمار الزراعي المملوكة للنقابة بحجم استثمار في الصناعة الزراعية بقيمة 200 ألف دينار.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد لحنيفات خلال التوقيع الذي حضره أعضاء مجلس النقابة، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ترجمة عملية لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز التصنيع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وصدور موافقة مجلس الوزراء على آلية عمل مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية.

وبين ان هذا الاستثمار يأتي لزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وإيجاد فرص عمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع، وتقليل حجم المستوردات من الأسماك والخضار المجمدة.

بدوره، أكد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة، أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجاً لرؤية وجهد مجلس النقابة في تطوير الأدوات الاستثمارية للنقابة، لتعزيز إيراداتها المالية وتجاوز تحدياتها في هذا المجال، واستثمار خبراتها وكفاءتها الفنية والعلمية في تطوير التصنيع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي في الأسماك والخضار المجمدة.

وبين أن شركة رواد الأردن للاستثمار الزراعي ستتولى تنفيذ وإدارة مصنع تجهيز الأسماك ومصنع تقطيع وتجميد الخضار على مساحة (650 مترا مربعا) مؤجرة داخل شركة المدن الصناعية بقيمة 12 ألف دينار سنوياً، لمدة 5 سنوات تتحملها الحكومة.

يشار إلى أن "رواد الأردن للاستثمار الزراعي" هي شركة استثمارية مملوكة للنقابة تم تأسيسها في العام 2023 لتكون ذراعاً استثمارياً للنقابة في القطاع الزراعي.

--(بترا)





ع ح/م د/رق

15/10/2023 18:56:19