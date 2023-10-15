اتفاقية بين وزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- وقعت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، مع نقابة المهندسين الزراعيين، اتفاقية لتمويل إنشاء مصنع تجهيز الأسماك ومصنع تقطيع وتجميد الخضار لصالح شركة رواد الأردن للاستثمار الزراعي المملوكة للنقابة بحجم استثمار في الصناعة الزراعية بقيمة 200 ألف دينار.
وقال وزير الزراعة المهندس خالد لحنيفات خلال التوقيع الذي حضره أعضاء مجلس النقابة، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ترجمة عملية لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز التصنيع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وصدور موافقة مجلس الوزراء على آلية عمل مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية.
وبين ان هذا الاستثمار يأتي لزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وإيجاد فرص عمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع، وتقليل حجم المستوردات من الأسماك والخضار المجمدة.
بدوره، أكد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة، أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجاً لرؤية وجهد مجلس النقابة في تطوير الأدوات الاستثمارية للنقابة، لتعزيز إيراداتها المالية وتجاوز تحدياتها في هذا المجال، واستثمار خبراتها وكفاءتها الفنية والعلمية في تطوير التصنيع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي في الأسماك والخضار المجمدة.
وبين أن شركة رواد الأردن للاستثمار الزراعي ستتولى تنفيذ وإدارة مصنع تجهيز الأسماك ومصنع تقطيع وتجميد الخضار على مساحة (650 مترا مربعا) مؤجرة داخل شركة المدن الصناعية بقيمة 12 ألف دينار سنوياً، لمدة 5 سنوات تتحملها الحكومة.
يشار إلى أن "رواد الأردن للاستثمار الزراعي" هي شركة استثمارية مملوكة للنقابة تم تأسيسها في العام 2023 لتكون ذراعاً استثمارياً للنقابة في القطاع الزراعي.
--(بترا)
ع ح/م د/رق
15/10/2023 18:56:19
MENAFN15102023000117011021ID1107243242
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