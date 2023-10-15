الملك والرئيس الإماراتي يبحثان التصعيد الخطير في غزة وسبل تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تناول التصعيد الخطير في قطاع غزة وسبل تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.
وشدد جلالته على أهمية العمل معا لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وتكثيف الجهود لضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وحذر جلالة الملك، خلال الاتصال، من المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين والتسبب بنزوحهم.
وتم التأكيد على أهمية التنسيق العربي وتوحيد الجهود لحماية الأشقاء الفلسطينيين ومنع تفاقم الأوضاع المتدهورة في غزة وتوسعها إلى الضفة الغربية.
--(بترا)
ن ح/رق
15/10/2023 18:58:19
MENAFN15102023000117011021ID1107243241
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