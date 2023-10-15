الصحة الفلسطينية تطالب بتحرك دولي فوري لحماية المستشفيات في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 15 تشرين (بترا)- طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتحرك فوري لحماية المستشفيات والكوادر الطبية في قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإدخال الأدوية والمستلزمات الصحية.

وحذرت خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة مساء اليوم الأحد، بمدينة رام الله، من إمكانية انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة نقص المياه والاكتظاظ السكاني الكبير.

وبينت الكيلة، أن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ارتفع إلى 2329 شهيدا، ونحو 9500 جريح، مؤكدة أن هذه الأرقام ليست نهائية، لأن هناك عددا كبيرا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض نتيجة القصف الإسرائيلي لمنازلهم، في ظل مواصلة محاولات انتشالهم رغم قلة الإمكانيات.

وأشارت إلى تعرض 23 مركبة إسعاف للقصف، مبينة أن مستشفى بيت حانون أصبح خارج الخدمة الصحية منذ اليوم الثاني للعدوان، ومستشفى الدرة أصبح غير صالح للعمل نتيجة تعرضه للقصف بالفسفور الأبيض المحرم دوليا، فيما تعاني جميع المستشفيات من نقص حاد في مختلف المستلزمات الطبية.

وقالت، إن الوزارة جهزت كل المستلزمات الصحية والأدوية لإدخالها إلى قطاع غزة، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض حتى اللحظة إدخالها.

ولفتت الكيلة إلى أن هناك 1400 مريض بحاجة إلى غسيل كلى، وللظرف الراهن يتعذر عليهم الوصول إلى المستشفيات التي تعاني هي الأخرى من نقص في أدوية هؤلاء المرضى، إضافة إلى افتقار مرضى السرطان إلى الحصول على العلاج، في حين معظمهم يتلقَّون العلاج في مستشفيات الضفة، واستمرار العدوان يعني تفاقم وضعهم الصحي.

--(بترا)

م ف/ن ح/رق

15/10/2023 18:34:51