الزيادات يترأس وفد الأردن باجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- ترأس وزير العدل، أحمد الزيادات، وفد الأردن المشارك باجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، في العاصمة العراقية بغداد.

وجرى خلال الاجتماعات، بحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية سعد اللوزي، إقرار جدول أعمال مجلس وزراء العدل العرب، ودراسة مشاريع القرارات، لعرضها على مجلس وزراء العدل العرب التاسع والثلاثين، الذي سيعقد يوم غد في بغداد.

وعلى هامش اجتماعات المكتب التنفيذي، عقد الزيادات عددا من الاجتماعات مع نظرائه العرب المشاركين في اجتماعات المكتب التنفيذي.

--(بترا)

ب ص/م د/رق

15/10/2023 18:29:14