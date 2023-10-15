الزيادات يترأس وفد الأردن باجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

الزيادات يترأس وفد الأردن باجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
التاريخ
10/15/2023 2:29:15 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- ترأس وزير العدل، أحمد الزيادات، وفد الأردن المشارك باجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، في العاصمة العراقية بغداد.
وجرى خلال الاجتماعات، بحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية سعد اللوزي، إقرار جدول أعمال مجلس وزراء العدل العرب، ودراسة مشاريع القرارات، لعرضها على مجلس وزراء العدل العرب التاسع والثلاثين، الذي سيعقد يوم غد في بغداد.
وعلى هامش اجتماعات المكتب التنفيذي، عقد الزيادات عددا من الاجتماعات مع نظرائه العرب المشاركين في اجتماعات المكتب التنفيذي.
--(بترا)
ب ص/م د/رق
15/10/2023 18:29:14
MENAFN15102023000117011021ID1107243239
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