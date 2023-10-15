Sunday, 15 October 2023 10:19 GMT

الزيادات يترأس وفد الأردن باجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

10/15/2023 2:29:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- ترأس وزير العدل، أحمد الزيادات، وفد الأردن المشارك باجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، في العاصمة العراقية بغداد.
وجرى خلال الاجتماعات، بحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية سعد اللوزي، إقرار جدول أعمال مجلس وزراء العدل العرب، ودراسة مشاريع القرارات، لعرضها على مجلس وزراء العدل العرب التاسع والثلاثين، الذي سيعقد يوم غد في بغداد.
وعلى هامش اجتماعات المكتب التنفيذي، عقد الزيادات عددا من الاجتماعات مع نظرائه العرب المشاركين في اجتماعات المكتب التنفيذي.
--(بترا)
ب ص/م د/رق
15/10/2023 18:29:14

MENAFN15102023000117011021ID1107243239

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث