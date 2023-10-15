مذكرة تعاون بين الزراعة ومؤسسة الأميرة تغريد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- وقعت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، مذكرة تعاون مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، تهدف إلى إقامة مشاريع إنتاجية.
وتهدف المذكرة أيضا إلى التعاون من خلال منح الوزارة قطعة أرض في منطقة عجلون، لاستخدامها من قبل المؤسسة في المشاريع الإنتاجية والتنموية والسياحية والخدمية التي تخدم المنطقة وتساعد على فتح فرص عمل وتقديم خدمات سياحية وتنموية وتدريبية مما يخدم السياح وأهالي المنطقة.
وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن المذكرة تأتي ضمن باكورة الأعمال المشتركة والمستقبلية، وفي سياق التنمية الريفية وتشغيل الشباب وخدمة الأسر المنتجة، إلى الجانب السياحي لتحقيق خطة الزراعة المستدامة.
من جانبها، ثمنت مدير عام المؤسسة، الدكتورة أغادير جويحان، جهود الوزارة وتعاونها المثمر الذي سيخدم توسيع مشاريع المؤسسة التي تمس المجتمعات المحلية، وتُوفر فرص العمل للشباب والشابات، وتُخفض معدلات البطالة، إضافة إلى التدريب والتأهيل؛ ما ينعكس إيجابا على المجتمع والاقتصاد المحلي في المحافظات.
--(بترا)
رح/م د/رق
15/10/2023 17:56:17
MENAFN15102023000117011021ID1107243238
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