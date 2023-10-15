مذكرة تعاون بين الزراعة ومؤسسة الأميرة تغريد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- وقعت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، مذكرة تعاون مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، تهدف إلى إقامة مشاريع إنتاجية.

وتهدف المذكرة أيضا إلى التعاون من خلال منح الوزارة قطعة أرض في منطقة عجلون، لاستخدامها من قبل المؤسسة في المشاريع الإنتاجية والتنموية والسياحية والخدمية التي تخدم المنطقة وتساعد على فتح فرص عمل وتقديم خدمات سياحية وتنموية وتدريبية مما يخدم السياح وأهالي المنطقة.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن المذكرة تأتي ضمن باكورة الأعمال المشتركة والمستقبلية، وفي سياق التنمية الريفية وتشغيل الشباب وخدمة الأسر المنتجة، إلى الجانب السياحي لتحقيق خطة الزراعة المستدامة.

من جانبها، ثمنت مدير عام المؤسسة، الدكتورة أغادير جويحان، جهود الوزارة وتعاونها المثمر الذي سيخدم توسيع مشاريع المؤسسة التي تمس المجتمعات المحلية، وتُوفر فرص العمل للشباب والشابات، وتُخفض معدلات البطالة، إضافة إلى التدريب والتأهيل؛ ما ينعكس إيجابا على المجتمع والاقتصاد المحلي في المحافظات.

--(بترا)

رح/م د/رق

15/10/2023 17:56:17