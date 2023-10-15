كتائب القسام تعلن قصف مستوطنتي شلومي ونهاريا بـ20 صاروخا

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 15 تشرين الأول (بترا)- أعلنت كتائب القسام في لبنان، اليوم الأحد، عن قصف مستوطنتي "شلومي" و"نهاريا" ومحيطهما بنحو 20 صاروخا، رداً على عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي السياق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن 8 إصابات وصفت جراح 4 منها بالخطيرة، نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية.

--(بترا)

ب أ/ن ح/رق

15/10/2023 17:33:29