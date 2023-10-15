كتائب القسام تعلن قصف مستوطنتي شلومي ونهاريا بـ20 صاروخا

كتائب القسام تعلن قصف مستوطنتي شلومي ونهاريا بـ20 صاروخا
التاريخ
10/15/2023 2:29:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 15 تشرين الأول (بترا)- أعلنت كتائب القسام في لبنان، اليوم الأحد، عن قصف مستوطنتي "شلومي" و"نهاريا" ومحيطهما بنحو 20 صاروخا، رداً على عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي السياق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن 8 إصابات وصفت جراح 4 منها بالخطيرة، نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية.
--(بترا)
ب أ/ن ح/رق
15/10/2023 17:33:29
MENAFN15102023000117011021ID1107243237
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