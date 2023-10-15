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الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي يؤكدان ضرورة حماية سكان غزة

10/15/2023 2:29:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 15 تشرين الأول (بترا)- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، ضرورة توفير الحماية الكاملة لسكان قطاع غزة، والحفاظ على أرواحهم، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية للقطاع، إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.
وركز الطرفان خلال اللقاء اليوم الأحد، على تطورات الأحداث في قطاع غزة، معربين عن رفضهما القاطع لقتل المدنيين الأبرياء.
--(بترا)
ن ا/م ف/رق
15/10/2023 17:21:59

MENAFN15102023000117011021ID1107243236

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