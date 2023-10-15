الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي يؤكدان ضرورة حماية سكان غزة

الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي يؤكدان ضرورة حماية سكان غزة
التاريخ
10/15/2023 2:29:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 15 تشرين الأول (بترا)- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، ضرورة توفير الحماية الكاملة لسكان قطاع غزة، والحفاظ على أرواحهم، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية للقطاع، إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.
وركز الطرفان خلال اللقاء اليوم الأحد، على تطورات الأحداث في قطاع غزة، معربين عن رفضهما القاطع لقتل المدنيين الأبرياء.
--(بترا)
ن ا/م ف/رق
15/10/2023 17:21:59
MENAFN15102023000117011021ID1107243236
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