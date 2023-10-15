سفارات أجنبية في لبنان تطالب رعاياها تجنب مناطق الصراع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 15 تشرين الأول (بترا)- طالب عدد من السفارات الأجنبية في لبنان، من رعايا بلدانها تجنب مناطق الصراع العسكري، على ضوء التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية.
ودعت السفارة الكندية في لبنان في بيان اليوم الأحد، رعاياها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى لبنان "بسبب الظروف الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها".
كما حذرت ألمانيا اليوم مواطنيها من السفر إلى لبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وطلبت من رعاياها هناك التواصل معها.
وفي وقت سابق، حذّرت كلّ من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا مواطنيها من السفر إلى لبنان.
--(بترا)
ب.ا/ف ج
15/10/2023 17:17:16
MENAFN15102023000117011021ID1107243235
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