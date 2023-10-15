سفارات أجنبية في لبنان تطالب رعاياها تجنب مناطق الصراع

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 15 تشرين الأول (بترا)- طالب عدد من السفارات الأجنبية في لبنان، من رعايا بلدانها تجنب مناطق الصراع العسكري، على ضوء التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية.

ودعت السفارة الكندية في لبنان في بيان اليوم الأحد، رعاياها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى لبنان "بسبب الظروف الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها".

كما حذرت ألمانيا اليوم مواطنيها من السفر إلى لبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وطلبت من رعاياها هناك التواصل معها.

وفي وقت سابق، حذّرت كلّ من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا مواطنيها من السفر إلى لبنان.

--(بترا)

ب.ا/ف ج

15/10/2023 17:17:16