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الإعلام الرياضي يطالب الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بإدانة الاحتلال الإسرائيلي

10/15/2023 2:29:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- طالب الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي، الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، باتخاذ موقف واضح وصريح يدين ويستنكر العدوان الغاشم الذي يتعرض له قطاع غزة، ويستهدف الأطفال والنساء والسكان الأبرياء العزل والصحفيين والرياضيين، ويُحدث الدمار الشامل في البنية التحتيةـ
وأكد مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسته التي عقدت، اليوم الأحد، دعمه المطلق والوقوف الى جانب الأشقاء في فلسطين، وضرورة أن يضطلع الإعلام الرياضي العالمي والدولي بدوره لشجب وإدانة هذه الاعتداء الصهيوني الغاشم الذي يتعرض له القطاع.
وثمن الاتحاد عالياً المواقف الثابتة والراسخة لجلالة الملك عبدالله الثاني، بالدعم الموصول للقضية الفلسطينية، وموقفه الحازم تجاه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأهل في فلسطين.
وأبدى الاتحاد، استنكاره للصمت العالمي عن الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، مطالبا المجتمع الدولي بشكل عام، والرياضي بشكل خاص، التدخل لإنقاذ أطفال ونساء غزة.
وبين أن ما يجري في غزة من إرهاب يستدعي تحرك المجتمع الدولي بجميع أطيافه، لحماية الأشقاء في فلسطين من غطرسة آلة الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
خ خ/م د/ف ق
15/10/2023 16:57:48

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