الإعلام الرياضي يطالب الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بإدانة الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- طالب الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي، الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، باتخاذ موقف واضح وصريح يدين ويستنكر العدوان الغاشم الذي يتعرض له قطاع غزة، ويستهدف الأطفال والنساء والسكان الأبرياء العزل والصحفيين والرياضيين، ويُحدث الدمار الشامل في البنية التحتيةـ
وأكد مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسته التي عقدت، اليوم الأحد، دعمه المطلق والوقوف الى جانب الأشقاء في فلسطين، وضرورة أن يضطلع الإعلام الرياضي العالمي والدولي بدوره لشجب وإدانة هذه الاعتداء الصهيوني الغاشم الذي يتعرض له القطاع.
وثمن الاتحاد عالياً المواقف الثابتة والراسخة لجلالة الملك عبدالله الثاني، بالدعم الموصول للقضية الفلسطينية، وموقفه الحازم تجاه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأهل في فلسطين.
وأبدى الاتحاد، استنكاره للصمت العالمي عن الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، مطالبا المجتمع الدولي بشكل عام، والرياضي بشكل خاص، التدخل لإنقاذ أطفال ونساء غزة.
وبين أن ما يجري في غزة من إرهاب يستدعي تحرك المجتمع الدولي بجميع أطيافه، لحماية الأشقاء في فلسطين من غطرسة آلة الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
خ خ/م د/ف ق
15/10/2023 16:57:48
MENAFN15102023000117011021ID1107243234
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