السقاف تبحث مع مستثمرين يمنيين فرص الاستثمار في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الأحد، مع مستثمرين يمنيين، فرص التوسع بالاستثمارات في الأردن، والمتاحة في القطاعات المختلفة.
وبينت السقاف بحضور السفير اليمني لدى المملكة الدكتور جلال فقيرة، وأمين عام الوزارة زاهر القطارنة، عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدة أن السوق الأردني يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأشارت إلى أن الوزارة تحرص على تطبيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية، والوقوف على احتياجات المستثمرين، وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات قد تواجههم، لتمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.
وتطرقت إلى أهم إنجازات الوزارة لتحسين واقع البيئة الاستثمارية، كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest)، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة والانتهاء من أتمتة جميع الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى المتابعة اللاحقة للمشاريع الاستثمارية، لتمكينها ومساعدتها على التوسع.
من جانبه، أكد السفير اليمني أهمية السوق الأردني للمستثمر اليمني كونه يتمتع بمزايا استثمارية أقرها قانون البيئة الاستثمارية، وتمتعه بالأمن والاستقرار في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، مثمنا جهود وزارة الاستثمار في متابعة شؤون المستثمرين لتمكينهم ومساعدتهم على التوسع في مشاريعهم الاستثمارية القائمة.
واستمعت السقاف خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، لمقترحات المستثمرين اليمنيين، موجهة بضرورة العمل على إيجاد الحلول المثلى لها وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
--(بترا)
م م/م ف/رق
15/10/2023 16:53:06
MENAFN15102023000117011021ID1107243233
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