السقاف تبحث مع مستثمرين يمنيين فرص الاستثمار في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الأحد، مع مستثمرين يمنيين، فرص التوسع بالاستثمارات في الأردن، والمتاحة في القطاعات المختلفة.

وبينت السقاف بحضور السفير اليمني لدى المملكة الدكتور جلال فقيرة، وأمين عام الوزارة زاهر القطارنة، عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدة أن السوق الأردني يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأشارت إلى أن الوزارة تحرص على تطبيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية، والوقوف على احتياجات المستثمرين، وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات قد تواجههم، لتمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.

وتطرقت إلى أهم إنجازات الوزارة لتحسين واقع البيئة الاستثمارية، كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest)، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة والانتهاء من أتمتة جميع الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى المتابعة اللاحقة للمشاريع الاستثمارية، لتمكينها ومساعدتها على التوسع.

من جانبه، أكد السفير اليمني أهمية السوق الأردني للمستثمر اليمني كونه يتمتع بمزايا استثمارية أقرها قانون البيئة الاستثمارية، وتمتعه بالأمن والاستقرار في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، مثمنا جهود وزارة الاستثمار في متابعة شؤون المستثمرين لتمكينهم ومساعدتهم على التوسع في مشاريعهم الاستثمارية القائمة.

واستمعت السقاف خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، لمقترحات المستثمرين اليمنيين، موجهة بضرورة العمل على إيجاد الحلول المثلى لها وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

--(بترا)

م م/م ف/رق

15/10/2023 16:53:06