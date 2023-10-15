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بحث ضمان جودة وسلامة الغذاء في المفرق

10/15/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 15 تشرين الأول (بترا)- بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، ومحافظ المفرق سلمان النجادا، اليوم الأحد، آليات العمل المشترك في الرقابة على جودة وسلامة الغذاء في المحافظة.
وأشاد مهيدات خلال زيارته مقر المحافظة بجهود كوادر وزارتي الإدارة المحلية والصحة في محافظة المفرق، ومساهمتهم في تحقيق الأمن الغذائي، معبرا عن تقديره للتشاركية والعمل بروح الفريق لتحقيق المصلحة الوطنية والأمن الغذائي.
من جهته، أشار النجادا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة المواطن من الأهداف الاستراتيجية للدولة، مؤكدا الحرص المستمر على تجويد الغذاء.
إلى ذلك، تفقد مهيدات سير أعمال الرقابة والتفتيش في فرع المؤسسة بالمفرق، وناقش مع فرق الرقابة والتفتيش الجهود الرقابية المبذولة والخدمات التي يقدمها الفرع للمواطنين، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ذات المستوى من الأداء والاستمرار بوتيرة تكثيف الجهود الرقابية الميدانية وتطبيق أعلى المعايير الناظمة لأعمال التفتيش الميداني.
--(بترا)
ه ق/م ف/رق
15/10/2023 16:32:37

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