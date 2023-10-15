بحث ضمان جودة وسلامة الغذاء في المفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 15 تشرين الأول (بترا)- بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، ومحافظ المفرق سلمان النجادا، اليوم الأحد، آليات العمل المشترك في الرقابة على جودة وسلامة الغذاء في المحافظة.
وأشاد مهيدات خلال زيارته مقر المحافظة بجهود كوادر وزارتي الإدارة المحلية والصحة في محافظة المفرق، ومساهمتهم في تحقيق الأمن الغذائي، معبرا عن تقديره للتشاركية والعمل بروح الفريق لتحقيق المصلحة الوطنية والأمن الغذائي.
من جهته، أشار النجادا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة المواطن من الأهداف الاستراتيجية للدولة، مؤكدا الحرص المستمر على تجويد الغذاء.
إلى ذلك، تفقد مهيدات سير أعمال الرقابة والتفتيش في فرع المؤسسة بالمفرق، وناقش مع فرق الرقابة والتفتيش الجهود الرقابية المبذولة والخدمات التي يقدمها الفرع للمواطنين، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ذات المستوى من الأداء والاستمرار بوتيرة تكثيف الجهود الرقابية الميدانية وتطبيق أعلى المعايير الناظمة لأعمال التفتيش الميداني.
--(بترا)
ه ق/م ف/رق
15/10/2023 16:32:37
MENAFN15102023000117011021ID1107243231
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