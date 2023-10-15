اجتماع تشاوري للجامعة العربية تحضيرا للمنتدى العالمي للاجئين

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 15 تشرين الأول (بترا)- نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة) اليوم الأحد، اجتماعا تشاوريا إقليميا للتحضير للمنتدى العالمي الثاني للاجئين، المقرر بجنيف في 13 كانون الأول المقبل، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وافتتحت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أعمال الاجتماع الذي من المقرر أن يرفع مخرجاته إلى المنتدى العالمي الثاني للاجئين الذي يشارك في تنظيمه الأردن وكولومبيا وفرنسا واليابان والنيجر وأوغندا، لتكون بمثابة وثيقة تعكس الرؤية العربية حول الاتفاق، خاصةً أن المنطقة العربية من أكبر المناطق المستضيفة للاجئين، إذ تستضيف نحو نصف إجمالي عدد اللاجئين على مستوى العالم.

--(بترا)

ن ا/ ن ح/ف ق

15/10/2023 16:30:10