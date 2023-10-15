اجتماع تشاوري للجامعة العربية تحضيرا للمنتدى العالمي للاجئين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 15 تشرين الأول (بترا)- نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة) اليوم الأحد، اجتماعا تشاوريا إقليميا للتحضير للمنتدى العالمي الثاني للاجئين، المقرر بجنيف في 13 كانون الأول المقبل، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وافتتحت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أعمال الاجتماع الذي من المقرر أن يرفع مخرجاته إلى المنتدى العالمي الثاني للاجئين الذي يشارك في تنظيمه الأردن وكولومبيا وفرنسا واليابان والنيجر وأوغندا، لتكون بمثابة وثيقة تعكس الرؤية العربية حول الاتفاق، خاصةً أن المنطقة العربية من أكبر المناطق المستضيفة للاجئين، إذ تستضيف نحو نصف إجمالي عدد اللاجئين على مستوى العالم.
--(بترا)
ن ا/ ن ح/ف ق
15/10/2023 16:30:10
MENAFN15102023000117011021ID1107243230
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