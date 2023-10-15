صحة غزة تثمن توجيهات الملك باستمرارية عمل المستشفى الميداني الأردني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- ثمنت وزارة الصحة في قطاع غزة، توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، لإبقاء المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، والاستمرار في عمله ليكمل مسيرته الخدماتية، وإسناده للمنظومة الصحية في علاج الجرحى والمرضى رغم الصعوبات والتحديات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن 70 بالمئة من سكان منطقتي غزة وشمالها يحرمون من الخدمات الصحية للاجئين بعد إخلاء "الاونروا" لمراكزها وتوقف خدماتها.
وأشار إلى أن ما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 8 أيام من عدوانها الوحشي على القطاع، تجاوز ما قتلته في 51 يوما خلال حرب 2014، ما يؤكد أن ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني ترقى للتطهير العرقي.
وبين أن الاستهداف الإسرائيلي للأحياء السكنية أدى إلى استشهاد 300 مواطن وإصابة 800 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء خلال 24 ساعة الماضية.
--(بترا)
رصد/م ح/ف ق
15/10/2023 16:26:21
MENAFN15102023000117011021ID1107243229
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