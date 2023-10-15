صحة غزة تثمن توجيهات الملك باستمرارية عمل المستشفى الميداني الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- ثمنت وزارة الصحة في قطاع غزة، توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، لإبقاء المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، والاستمرار في عمله ليكمل مسيرته الخدماتية، وإسناده للمنظومة الصحية في علاج الجرحى والمرضى رغم الصعوبات والتحديات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن 70 بالمئة من سكان منطقتي غزة وشمالها يحرمون من الخدمات الصحية للاجئين بعد إخلاء "الاونروا" لمراكزها وتوقف خدماتها.

وأشار إلى أن ما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 8 أيام من عدوانها الوحشي على القطاع، تجاوز ما قتلته في 51 يوما خلال حرب 2014، ما يؤكد أن ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني ترقى للتطهير العرقي.

وبين أن الاستهداف الإسرائيلي للأحياء السكنية أدى إلى استشهاد 300 مواطن وإصابة 800 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء خلال 24 ساعة الماضية.

--(بترا)

رصد/م ح/ف ق

15/10/2023 16:26:21