الخصاونة : جلالة الملك يقود جهودا مكثفة لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لملاحظة الفقرة الأخيرة

المستشفى الميداني الأردني باق ومستمر لتقديم خدماته للأهل في غزة.

عمان 15 تشرين الأول ( بترا )- قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنذ اللحظة الأولى لبدء الاعتداءات على المدنيين في قطاع غزة، يسعى جاهدا إلى التحرك في إطار منسق؛ لبلورة جهد دولي يستهدف بالدرجة الأولى وقف العدوان "المستعر والمتصاعد" على أهلنا المدنيين في قطاع غزة.

وأشار الخصاونة إلى الزيارة التي يجريها جلالة الملك حاليا إلى أربع عواصم أوروبية، هي: لندن، وروما، وبرلين، وباريس، بالإضافة إلى الاتصالات التي يجريها جلالته مع مختلف زعماء الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، والتي تأتي جميعها في إطار بلورة هذا الجهد الدولي الذي يستهدف وقف هذا العدوان، و"ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بحيدة، وحماية القيم الإنسانية المشتركة، وحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون جحيم الحرب ولا يجدون ملجأ أو طعاما أو مستشفيات لأطفالهم وجرحاهم".

وشدد رئيس الوزراء على أن الصمت ليس خيارا مقبولا على ما يتعرض له أهلنا في غزة من حرب وتدمير مُمنهج؛ لأن هذا يشكل صمتا على عدوان يجرد أهل غزة من حقهم الإنساني والقانوني في الحماية، وصمتا على خروقات إسرائيلية فاضحة للقانون الدولي.

وأكد الخصاونة أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتعامل مع الحرب على قطاع غزة وفق معايير محددة، يدين من خلالها قتل المدنيين "الواسع النطاق" لأهلنا الفلسطينيين مثلما هب وقام بإدانة قتل المدنيين الإسرائيليين؛ لأن الضحايا المدنيين في المحصلة النهائية هم ضحايا أيا كانت هويتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم.

وأضاف: المدنيون الفلسطينيون ليسوا أقل إنسانية من غيرهم، ويتعين حمايتهم وأن توقف إسرائيل سلوكها الرامي إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضغطها على أكثر من مليون غزي بالاتجاه من شمال غزة إلى جنوبها، في الوقت الذي تشتد وتستعر فيه حربها على قطاع غزة فيما بشكل يمثل خرقا فاضحا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي ومنظومة قوانين الحرب برمتها.

وأكد الخصاونة أن هذه ثوابت أساسية في الموقف الأردني، وقد كان منطلقها على الدوام وعبر سنوات مضت الإدراك الكامل والوعي للأردن بقيادته الهاشمية، بأن غياب الأفق السياسي الرامي إلى إنهاء الصراع في سياق حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفي إطار يلبي كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمصالح العليا والحيوية للدولة الأردنية هو الحل الوحيد الذي من شأنه أن يضمن سلاما واستقرارا في المنطقة.

ولفت الخصاونة إلى أن هذا التحذير والتنبيه والإدراك المتواصل، الذي واكبه سعي جاد من جلالة الملك، يثبت مرة أخرى أن إهماله يؤدي بنا إلى ما نراه من تصعيد وعدوان واعتداءات تعيد إنتاج دائرة ودوامة العنف دون الوصول إلى نهاية تضمن الاستقرار والأمن والسلام للإقليم ولكل شعوبه ودوله.

وشدد الخصاونة على أن الأردن يرفض بشكل قاطع أي إجراءات أو خطوات تقود إلى أي نمط من أنماط التهجير القسري لأهلنا الفلسطينيين في غزة أو في الضفة الغربية أو في أي من المدن والقرى الفلسطينية، مؤكدا أن هذا الأمر خط أحمر، وسيدفع المنطقة برمتها صراع أعمق وأوسع، وهو أمر مرفوض ويشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة ولمنظومة القوانين التي تحكم إدارة العمليات الحربية والواجبات الملقاة على عاتق قوة الاحتلال في هذا الصدد.

وأشار الخصاونة إلى جهود الأردن في تقديم المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة، مؤكدا أن جلالة الملك عبدالله الثاني بادر على الفور بالإيعاز لإرسال هذه المساعدات، واستجابة لذلك كانت أول طائرة مساعدات تصل إلى مطار العريش المصري هي طائرة مساعدات أردنية تتبع لسلاح الجو الملكي، وقد أرسلت بالتنسيق مع الجانب المصري، وهي ما زالت في عهدة الهلال الأحمر، بانتظار أن تتكلل الجهود التي نحن جزء منها، والتي يسعى جلالة الملك إلى بلورتها، من أجل إدخال هذه المساعدات الإنسانية المتواصلة إلى أهلنا في قطاع غزة.

ولفت الخصاونة إلى أن الهيئة الخيرية الهاشمية تقود جهود تقديم المساعدات الإنسانية من الأردن إلى أهلنا في غزة، مشددا على أن أي تبرعات نقدية أو عينية من المواطنين أو الهيئات أو المؤسسات من الأفضل أن توجه إلى الهيئة للقيام بجهد منظم لإيصالها إلى أهلنا في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء انه وبناء على أوامر جلالة الملك عبدالله الثاني ، ونتيجة للعجوزات التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا ) في تمويل عملياتها في قطاع غزة الذي يتعرض فيه اهلنا الى كوارث انسانية فقد اتخذ مجلس الوزراء اليوم قرارا بتخصيص مبلغ 3 ملايين دينار للاونروا ونأمل ان تتخذ دولا اخرى قرارات مماثلة مؤكدا ان قرار مجلس الوزراء اليوم بدعم الاونروا وبالرغم من صعوبة اوضاعنا المالية ، ياتي لتجسير هذه الفجوة الضرورية التي يحتاجها أهلها الصامدون في قطاع غزة .

كما اعلن رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء وافق اليوم ايضا على تنسيب وزير الصحة بتخصيص معدات طبية وادوية لاهلنا في قطاع غزة وفلسطين بقيمة نصف مليون دينار اردني مؤكدا ان الاردن مستمر بتاطير هذا الدعم الانساني .

واكد الخصاونة ان المستشفى الميداني الاردني في غزة سيستمر بالتواجد في مكانه بغزة رغم ان المستشفى لم يستطع ان يقدم خدماته للمرضى خلال الايام الاخيرة للمرضى بفعل الظروف المحيطة به ونتيجة عدم تمكن الكثير من المرضى من الوصول اليه .

وقال ان المستشفى الميداني العسكري موجود في غزة منذ نحو 20 عاما وكوادره متواجدة في المستشفى وحالما تسمح الظروف بان يقدم خدماته بعد ان تصله الكثير من الاحتياجات الطبية التي يتعذر وصولها حاليا فانه سيقدم خدماته التي قدمها ويقدمها على مدى عشرين عاما.

واكد رئيس الوزراء ان المستشفى الميداني الاردني سيبقى قائما وشاهدا على الالتزام الاردني الدائم بتقديم كل المعونة والاغاثة لاهلنا في قطاع غزة مطالبا جميع الاطراف الفاعلة بالالتزام باحكام القانون الدولي التي تحكم عمل المنشات الطبية والمنشات الصحية والمستشفيات في مثل هذه الظروف ونتوقع من جميع الاطراف الفاعلة بان تحترم سلامة ونبل المهمة الانسانية التي يتصدى لها هذا المستشفى وكوادره العاملة في قطاع غزة منذ ما يقرب من 20 عاما .

ولفت الخصاونة الى ان هذه مرتكزات اساسية يسعى جلالة الملك اليوم الى تحقيقها ووقف هذه الدوامة من الاعتداءات والقتل والعقاب الجماعي الذي يتعرض له ابناء قطاع غزة .

واعاد الخصاونة التاكيد على ما ركز ونبه اليه جلالة الملك دوما ومنذ سنوات على انه في غياب الافق السياسي الذي يتوج بتجسيد حل الدولتين فان المنطقة ستنتقل من تصعيد الى تصعيد وتوسع في التصعيد ولن تنعم المنطقة وشعوبها باي قدر من الاستقرار المستدام الذي يفضي الى انتاج تعاون اقليمي وتحسن اقتصادي ومعيشة مستدامة في منطقتنا .

وشدد رئيس الوزراء على ان اي تهجيرات قسرية للسكان تشكل خرقا لخط احمر اردني وعربي " وهذا امر غير مقبول فضلا عن انه يشكل في اعراف قوانين الحرب جريمة حرب " لافتا الى ان المسعى يركز على ان يتوقف هذا العدوان والاعمال العسكرية الدائرة به وحوله لنتمكن من فرض ممرات انسانية اغاثية واعادة انتاج الافق السياسي الذي بغيابه سنبقى ندور في حلقة مفرغة قوامها الانتقال من دوامة عنف ثم تهدئة ثم عنف من جديد .

وقال الخصاونة " نحيي شعبنا في المملكة الاردنية الهاشمية ونؤكد ان لهم المساحة الكاملة في التعبير عن كل التضامن ازاء الكثير من المشاهد المروعة التي يتعرض لها المدنيون من اهلنا من ابناء قطاع غزة " مؤكدا ان مساحة التعبير هذه ستبقى متاحة دوما مع التاكيد على ان مسؤوليتنا كدولة في حماية مواطنينا بالدرجة الاولى تستوجب ان لا تتواجد مثل هذه التجمعات والحشود التي تمتلك هذا الحق والواجب في التعبير بالقرب من المناطق الحدودية وذلك حفاظا على سلامتهم كون المناطق الحدودية فيها قواعد اشتباك تختلف عن الاطر الضابطة والناظمة للتظاهرات والتجمعات التي تمارس حقوق التعبير الى مديات اوسع ومع الاحترام الضروري والذي نوقن بانه يتوافر لدى مواطنينا بعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة او التواجد المستمر والكثيف في اماكن تعطل سيرورة الحياة وهي محدودة للغاية .

--(بترا)





ع ق/رق

15/10/2023 16:24:55