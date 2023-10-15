الأمن السيبراني يحذر من النوافذ المنبثقة عن بعض المواقع الإلكترونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- حذر المركز الوطني للأمن السيبراني عبر "تلميحة رقم 8"، من التفاعل مع النوافذ المنبثقة عن بعض المواقع الإلكترونية.
وقال المركز في بيان، اليوم الأحد، "احذر من التفاعل مع أو الضغط على النوافذ المنبثقة عن بعض المواقع الإلكترونية، وخاصة النوافذ التي تحتوي على إعلانات ترويجية وجوائز، لأنها رسائل مزيفة وطريقة احتيالية من شأنها تعريض الجهاز والبيانات للخطر".
يشار إلى أن المركز أطلق بداية الشهر الحالي، حملة "تلميحة رقمية" في نسختها الثانية تحت شعار "أمن حالك"، والتي تستمر خلال تشرين الأول الحالي، في إطار مشاريع المركز التوعوية، خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني.
وتتضمن هذه النسخة رسائل توعوية موجهة لجميع فئات المجتمع؛ بهدف رفع مستوى الوعي لديهم، وحمايتهم من التعرض لمخاطر الأمن السيبراني.
--(بترا)
غ ح/م د/ف ج
15/10/2023 16:01:33
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