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الأمن السيبراني يحذر من النوافذ المنبثقة عن بعض المواقع الإلكترونية

10/15/2023 2:28:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- حذر المركز الوطني للأمن السيبراني عبر "تلميحة رقم 8"، من التفاعل مع النوافذ المنبثقة عن بعض المواقع الإلكترونية.
وقال المركز في بيان، اليوم الأحد، "احذر من التفاعل مع أو الضغط على النوافذ المنبثقة عن بعض المواقع الإلكترونية، وخاصة النوافذ التي تحتوي على إعلانات ترويجية وجوائز، لأنها رسائل مزيفة وطريقة احتيالية من شأنها تعريض الجهاز والبيانات للخطر".
يشار إلى أن المركز أطلق بداية الشهر الحالي، حملة "تلميحة رقمية" في نسختها الثانية تحت شعار "أمن حالك"، والتي تستمر خلال تشرين الأول الحالي، في إطار مشاريع المركز التوعوية، خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني.
وتتضمن هذه النسخة رسائل توعوية موجهة لجميع فئات المجتمع؛ بهدف رفع مستوى الوعي لديهم، وحمايتهم من التعرض لمخاطر الأمن السيبراني.
--(بترا)
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15/10/2023 16:01:33

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