Sunday, 15 October 2023 10:17 GMT

وقفات تضامنية في مدن دنماركية تنديدًا بالعدوان على غزة

10/15/2023 2:28:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)-شهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، اليوم الأحد، مسيرة دعم وإسناد لفلسطين، لوقف العدوان على قطاع غزة، لذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل، وسط أوضاع متردية.
وبحسب وكالة "يورونيوز" الإخبارية، طالب المشاركون في المسيرة من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية والمتضامنين الدنماركيين، بضرورة وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من آلة البطش التي تنال من البشر والحجر.
كما نظمت الجاليات الفلسطينية في عدد من المدن الدنماركية وقفات تضمنت إضاءة الشموع لأجل غزة، وشارك فيها مؤيدون لفلسطين وأبناء الجاليات العربية، مطالبين بضرورة إنهاء الاحتلال ووقف العدوان الغاشم، والحرية لفلسطين.
--(بترا)
رص/رس/م د/ف ق
15/10/2023 15:58:03

MENAFN15102023000117011021ID1107243226

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث