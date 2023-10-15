وقفات تضامنية في مدن دنماركية تنديدًا بالعدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)-شهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، اليوم الأحد، مسيرة دعم وإسناد لفلسطين، لوقف العدوان على قطاع غزة، لذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل، وسط أوضاع متردية.

وبحسب وكالة "يورونيوز" الإخبارية، طالب المشاركون في المسيرة من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية والمتضامنين الدنماركيين، بضرورة وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من آلة البطش التي تنال من البشر والحجر.

كما نظمت الجاليات الفلسطينية في عدد من المدن الدنماركية وقفات تضمنت إضاءة الشموع لأجل غزة، وشارك فيها مؤيدون لفلسطين وأبناء الجاليات العربية، مطالبين بضرورة إنهاء الاحتلال ووقف العدوان الغاشم، والحرية لفلسطين.

--(بترا)

رص/رس/م د/ف ق

15/10/2023 15:58:03

