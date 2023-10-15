وقفات تضامنية في مدن دنماركية تنديدًا بالعدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)-شهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، اليوم الأحد، مسيرة دعم وإسناد لفلسطين، لوقف العدوان على قطاع غزة، لذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل، وسط أوضاع متردية.
وبحسب وكالة "يورونيوز" الإخبارية، طالب المشاركون في المسيرة من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية والمتضامنين الدنماركيين، بضرورة وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من آلة البطش التي تنال من البشر والحجر.
كما نظمت الجاليات الفلسطينية في عدد من المدن الدنماركية وقفات تضمنت إضاءة الشموع لأجل غزة، وشارك فيها مؤيدون لفلسطين وأبناء الجاليات العربية، مطالبين بضرورة إنهاء الاحتلال ووقف العدوان الغاشم، والحرية لفلسطين.
--(بترا)
رص/رس/م د/ف ق
15/10/2023 15:58:03
MENAFN15102023000117011021ID1107243226
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