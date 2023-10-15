الاحتلال يهدد بقصف المستشفى الكويتي في رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- هدد الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بقصف المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح، مطالبا بإخلائه.

وبحسب مصادر فلسطينية، رفضت إدارة المستشفى الكويتي كغيرها من مستشفيات غزة التهديدات الاسرائيلية لأن بداخلها أعدادا كبيرة من الجرحى والمصابين، وبعضهم بحالة حرجة وخطيرة، وعلى التنفس الاصطناعي، وفي حال إخلاء المستشفى تصبح هذه الحالات عرضة للموت.

وواصلت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية تهديد عدة مستشفيات في قطاع غزة بالقصف في حال عدم إخلائها، فيما ترفض الكوادر الطبية هذه التهديدات وتواصل عملها في ظل أوضاع صحية وإنسانية كارثية يعيشها قطاع غزة، إذ توشك المنظومة الصحية بأكملها على الانهيار بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم سماح الاحتلال بإيصال الكهرباء والمياه والوقود للقطاع منذ بداية العدوان قبل تسعة أيام، فيما يتكدس آلاف الجرحى في ممرات المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تتوقف لحظة عن استقبال جرحى العدوان.

--(بترا)

رصد/رس/اح

15/10/2023 15:31:28