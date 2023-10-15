الاحتلال يهدد بقصف المستشفى الكويتي في رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- هدد الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بقصف المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح، مطالبا بإخلائه.
وبحسب مصادر فلسطينية، رفضت إدارة المستشفى الكويتي كغيرها من مستشفيات غزة التهديدات الاسرائيلية لأن بداخلها أعدادا كبيرة من الجرحى والمصابين، وبعضهم بحالة حرجة وخطيرة، وعلى التنفس الاصطناعي، وفي حال إخلاء المستشفى تصبح هذه الحالات عرضة للموت.
وواصلت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية تهديد عدة مستشفيات في قطاع غزة بالقصف في حال عدم إخلائها، فيما ترفض الكوادر الطبية هذه التهديدات وتواصل عملها في ظل أوضاع صحية وإنسانية كارثية يعيشها قطاع غزة، إذ توشك المنظومة الصحية بأكملها على الانهيار بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم سماح الاحتلال بإيصال الكهرباء والمياه والوقود للقطاع منذ بداية العدوان قبل تسعة أيام، فيما يتكدس آلاف الجرحى في ممرات المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تتوقف لحظة عن استقبال جرحى العدوان.
--(بترا)
رصد/رس/اح
15/10/2023 15:31:28
MENAFN15102023000117011021ID1107243225
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.