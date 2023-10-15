مذكرة تفاهم بين جامعتي الهاشمية والبرتا الكندية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 15تشرين الأول(بترا)- وقعت جامعتا الهاشمية، والبرتا الكندية، اليوم الأحد ، مذكرة تفاهم أكاديمية، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي والتواصل المشترك بين الجامعتين.
ووقع المذكرة نائب رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور محمد سليمان المشاعلة، وعن جامعة ألبرتا مدير الشراكة العالمية دان فريدريك ، بحضور عميد التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي في الجامعة الهاشمية الدكتور محمود الصمادي.
ونصت المذكرة على التعاون في مجالات التعليم الأكاديمي والبحث العلمي وتطوير التبادل الطلابي والهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا وتسهيل إجراءات إيفاد طلبة الدكتوراة في التخصصات التي تحتاجها الجامعة، بالإضافة الى المساعدة في تطوير برامج تعليمية مشتركة لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.
وناقش الجانبان مسائل تتعلق بإمكانية إقامة تعاون مشترك في المجالات الطبية، خاصة برنامج طب الأسنان والعلوم الطبية والهندسة والطب والصيدلة وغيرها من التخصصات وتبادل الطلبة والمشاركة بالأبحاث العلمية المشتركة.
وأكد المشاعلة أهمية التعاون والتشارك بين الجامعات في مختلف المجالات، مما ينعكس إيجابا في النهوض بالعملية التعليمية وتطوير برامجها وتبادل المعرفة والخبرة بين الطرفين.
وأعرب دان فردريك ، عقب توقيع المذكرة، عن إعجابه بالمستوي المتقدم الذي تحظى به الجامعة، متمنيا لها مزيدا من التقدم على المستوى الإقليمي والدولي.
--(بترا)
ع ض/ف ق
15/10/2023 15:29:36
MENAFN15102023000117011021ID1107243224
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