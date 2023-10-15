مذكرة تفاهم بين جامعتي الهاشمية والبرتا الكندية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 15تشرين الأول(بترا)- وقعت جامعتا الهاشمية، والبرتا الكندية، اليوم الأحد ، مذكرة تفاهم أكاديمية، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي والتواصل المشترك بين الجامعتين.

ووقع المذكرة نائب رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور محمد سليمان المشاعلة، وعن جامعة ألبرتا مدير الشراكة العالمية دان فريدريك ، بحضور عميد التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي في الجامعة الهاشمية الدكتور محمود الصمادي.

ونصت المذكرة على التعاون في مجالات التعليم الأكاديمي والبحث العلمي وتطوير التبادل الطلابي والهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا وتسهيل إجراءات إيفاد طلبة الدكتوراة في التخصصات التي تحتاجها الجامعة، بالإضافة الى المساعدة في تطوير برامج تعليمية مشتركة لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.

وناقش الجانبان مسائل تتعلق بإمكانية إقامة تعاون مشترك في المجالات الطبية، خاصة برنامج طب الأسنان والعلوم الطبية والهندسة والطب والصيدلة وغيرها من التخصصات وتبادل الطلبة والمشاركة بالأبحاث العلمية المشتركة.

وأكد المشاعلة أهمية التعاون والتشارك بين الجامعات في مختلف المجالات، مما ينعكس إيجابا في النهوض بالعملية التعليمية وتطوير برامجها وتبادل المعرفة والخبرة بين الطرفين.

وأعرب دان فردريك ، عقب توقيع المذكرة، عن إعجابه بالمستوي المتقدم الذي تحظى به الجامعة، متمنيا لها مزيدا من التقدم على المستوى الإقليمي والدولي.

--(بترا)

ع ض/ف ق

15/10/2023 15:29:36