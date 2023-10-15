العقبة: كلنا الأردن تختتم برنامجا حول التمكين المعرفي السياسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 15 تشرين الأول (بترا)- أمين المعايطة- اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في العقبة، اليوم الأحد، برنامجا تدريبيا حول التمكين المعرفي السياسي ضمن المرحلة الثانية لمشروع "أدوار تنتظرنا".
وتضمن البرنامج حزمة تدريبات عملية على المبادئ الدستورية والأنظمة السياسية، ونظرية المواطنة بين الواقع والتطبيق، والنظرية الديمقراطية خصائصها ووسائلها، كما تضمنت جلسات نقاشية حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأبرز تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب، والورقة النقاشية الثالثة.
وقال منسق الهيئة في العقبة عمر العشوش، إن الهيئة تنفذ مشروع أدوار تنتظرنا من خلال 4 مراحل في جميع المحافظات، إذ تضمنت المرحلة الأولى جلسات نقاشية معمقة لمشاريع إصلاحية تبنتها الدولة، وفق مسارات مثلث الإصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية.
فيما اشتملت الثانية برنامجا تدريبيا سياسيا، والثالثة تدريب ميسرين على مهارات التيسير والحوار على مستوى الأقاليم بمشاركة 40 شابا، والرابعة تشمل تنفيذ 5-6 جلسات من قبل الميسرين في كل محافظة.
ولفت إلى أن المشروع يسعى إلى الاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز المخزون الثقافي واستخدام المهارات التدريبية المكتسبة لديهم، بعد خضوعهم للتدريبات المتخصصة واجتياز كل مراحلها.
--(بترا)
ا م/م ف/ف ق
15/10/2023 15:07:29
MENAFN15102023000117011021ID1107243222
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