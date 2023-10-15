العقبة: كلنا الأردن تختتم برنامجا حول التمكين المعرفي السياسي

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 15 تشرين الأول (بترا)- أمين المعايطة- اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في العقبة، اليوم الأحد، برنامجا تدريبيا حول التمكين المعرفي السياسي ضمن المرحلة الثانية لمشروع "أدوار تنتظرنا".

وتضمن البرنامج حزمة تدريبات عملية على المبادئ الدستورية والأنظمة السياسية، ونظرية المواطنة بين الواقع والتطبيق، والنظرية الديمقراطية خصائصها ووسائلها، كما تضمنت جلسات نقاشية حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأبرز تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب، والورقة النقاشية الثالثة.

وقال منسق الهيئة في العقبة عمر العشوش، إن الهيئة تنفذ مشروع أدوار تنتظرنا من خلال 4 مراحل في جميع المحافظات، إذ تضمنت المرحلة الأولى جلسات نقاشية معمقة لمشاريع إصلاحية تبنتها الدولة، وفق مسارات مثلث الإصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية.

فيما اشتملت الثانية برنامجا تدريبيا سياسيا، والثالثة تدريب ميسرين على مهارات التيسير والحوار على مستوى الأقاليم بمشاركة 40 شابا، والرابعة تشمل تنفيذ 5-6 جلسات من قبل الميسرين في كل محافظة.

ولفت إلى أن المشروع يسعى إلى الاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز المخزون الثقافي واستخدام المهارات التدريبية المكتسبة لديهم، بعد خضوعهم للتدريبات المتخصصة واجتياز كل مراحلها.

--(بترا)

ا م/م ف/ف ق

15/10/2023 15:07:29