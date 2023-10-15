بحث التبادل الأكاديمي بين جامعتي جدارا وهوف الألمانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 15 تشرين الأول (بترا)- بحث رئيس هيئة مديري الجامعة ومديرها العام الدكتور شكري المراشدة مع مسؤولين من جامعة هوف الألمانية اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين.
كما بحث ضمن أعمال المؤتمر الدولي التاسع بعنوان "منح الاعتماد الألماني في التعليم والتدريب والتوظيف"، المنعقد حاليا في العاصمة الألمانية برلين، إمكانية توظيف خريجي جامعة جدارا في ألمانيا، وتعليم طلبتها اللغة الألمانية من خلال مركز اللغات، وإمكانية إنشاء برنامج للتمريض بدعم واعتماد ألماني.
بدورها، قدمت نائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي عرضاً مفصلا عن الجامعة وبرامجها المتنوعة والمراكز والدوائر التي تدعم عملية التعلم والتعليم، مشيرة إلى توجه الجامعة لإنشاء قسم للتمريض ضمن معايير وأسس تتوافق مع البرامج الألمانية.
--(بترا)
ع ع/ف ق
15/10/2023 15:05:55
MENAFN15102023000117011021ID1107243221
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