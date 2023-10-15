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بحث التبادل الأكاديمي بين جامعتي جدارا وهوف الألمانية

10/15/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 15 تشرين الأول (بترا)- بحث رئيس هيئة مديري الجامعة ومديرها العام الدكتور شكري المراشدة مع مسؤولين من جامعة هوف الألمانية اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين.
كما بحث ضمن أعمال المؤتمر الدولي التاسع بعنوان "منح الاعتماد الألماني في التعليم والتدريب والتوظيف"، المنعقد حاليا في العاصمة الألمانية برلين، إمكانية توظيف خريجي جامعة جدارا في ألمانيا، وتعليم طلبتها اللغة الألمانية من خلال مركز اللغات، وإمكانية إنشاء برنامج للتمريض بدعم واعتماد ألماني.
بدورها، قدمت نائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي عرضاً مفصلا عن الجامعة وبرامجها المتنوعة والمراكز والدوائر التي تدعم عملية التعلم والتعليم، مشيرة إلى توجه الجامعة لإنشاء قسم للتمريض ضمن معايير وأسس تتوافق مع البرامج الألمانية.
--(بترا)
ع ع/ف ق
15/10/2023 15:05:55

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