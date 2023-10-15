مكافحة الفساد تدرب حوالي 44 ألف معلم على معايير النزاهة الوطنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)-استهدفت وزارة التربية والتعليم عبر منصة تدريب المعلمين التابعة لها 44 ألفا و750 معلما ومعلمة، وعددا من الإداريين والإداريات من موظفي الوزارة العامين الماضي والجاري، لتدريبهم على المادة الخاصة بمعايير النزاهة الوطنية التي أعدتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتنسيق والتعاون مع إدارة الإشراف والتدريب التربوي في الوزارة، ضمن البرنامج التدريبي "الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية".
وقالت الهيئة اليوم الأحد، إن البرنامج الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، يأتي تجسيدا للشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع المؤسسات التعليمية التي تعول عليها الهيئة للوصول إلى الطلبة في مراحلهم الدراسية كافة؛ لتوعيتهم بمعايير النزاهة الوطنية، وتثقيفهم بأشكال الفساد وآثاره السلبية على المجتمع، باعتبارهم قادة المستقبل، ويقع على عاتقهم النهوض بمستوى العمل في القطاعات الوطنية كافة.
وأكدت الهيئة أن المعلمين هم نواة العملية التعليمية، ويقع على عاتقهم تبسيط مفاهيم النزاهة والوقاية من الفساد لطلبة المدارس في جميع المراحل الدراسية، مشيرة إلى أن هذا التدريب سيعزز مهارات المتدربين ومعارفهم فيما يتعلق بمعايير النزاهة ومكافحة الفساد، وتوعيتهم بآليات التطبيق والمتابعة التي يجب تنفيذها في هذا المجال، الأمر الذي يسهم في زيادة ولاء وانتماء الموظف إلى عمله ومؤسسته ووطنه.
وأوضحت إدارة الإشراف والتدريب التربوي في الوزارة أن الربع الأخير من العام الماضي شهد تدريب 21 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية من موظفي الوزارة ضمن برنامج "الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية"، في حين أنهى 23 ألفا و750 معلما ومعلمة وإداريا وإدارية من موظفي الوزارة تدريبهم ضمن البرنامج خلال الشهرين الماضيين.
ولفتت إلى أن هذا البرنامج يعد إجباريا لجميع المعنيين بها للمنافسة على الترفيع الجوازي أو الوجوبي، حيث يطرح بواقع (20) ساعة تدريبية من خلال التدريب الإلكتروني " غير المتزامن" على منصة تدريب المعلمين.
وأكدت أن هذا البرنامج سيمكن المتدربين من تبني قيم النزاهة وتجسيدها في مهام العمل وتوظيفها في العملية التدريسية من خلال نقلها إلى الطلبة ونشرها والتوعية بأهمية ترسيخها في المجتمع، إلى جانب رفض الفساد ونبذه بكافة أشكاله ومظاهره، مشيرة إلى أن التدريب يتضمن تعزيز معرفة المتدربين بآلية عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ودورها في ملاحقته، وأهم التشريعات الناظمة لعملها، وتعريفهم بمفهوم الفساد وأنواعه وأشكاله.
يشار إلى أن الهيئة والوزارة وقعتا مذكرة تفاهم في عام 2017 لتعزيز التعاون وتفعيل الشراكة بينهما، وتنسيق الجهود بهدف تنفيذ أمثل للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في مجال التوعية والتثقيف والتدريب.
--(بترا)
ب ص/ف ج
15/10/2023 14:59:41
MENAFN15102023000117011021ID1107243220
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