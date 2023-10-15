مكافحة الفساد تدرب حوالي 44 ألف معلم على معايير النزاهة الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)-استهدفت وزارة التربية والتعليم عبر منصة تدريب المعلمين التابعة لها 44 ألفا و750 معلما ومعلمة، وعددا من الإداريين والإداريات من موظفي الوزارة العامين الماضي والجاري، لتدريبهم على المادة الخاصة بمعايير النزاهة الوطنية التي أعدتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتنسيق والتعاون مع إدارة الإشراف والتدريب التربوي في الوزارة، ضمن البرنامج التدريبي "الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية".

وقالت الهيئة اليوم الأحد، إن البرنامج الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، يأتي تجسيدا للشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع المؤسسات التعليمية التي تعول عليها الهيئة للوصول إلى الطلبة في مراحلهم الدراسية كافة؛ لتوعيتهم بمعايير النزاهة الوطنية، وتثقيفهم بأشكال الفساد وآثاره السلبية على المجتمع، باعتبارهم قادة المستقبل، ويقع على عاتقهم النهوض بمستوى العمل في القطاعات الوطنية كافة.

وأكدت الهيئة أن المعلمين هم نواة العملية التعليمية، ويقع على عاتقهم تبسيط مفاهيم النزاهة والوقاية من الفساد لطلبة المدارس في جميع المراحل الدراسية، مشيرة إلى أن هذا التدريب سيعزز مهارات المتدربين ومعارفهم فيما يتعلق بمعايير النزاهة ومكافحة الفساد، وتوعيتهم بآليات التطبيق والمتابعة التي يجب تنفيذها في هذا المجال، الأمر الذي يسهم في زيادة ولاء وانتماء الموظف إلى عمله ومؤسسته ووطنه.

وأوضحت إدارة الإشراف والتدريب التربوي في الوزارة أن الربع الأخير من العام الماضي شهد تدريب 21 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية من موظفي الوزارة ضمن برنامج "الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية"، في حين أنهى 23 ألفا و750 معلما ومعلمة وإداريا وإدارية من موظفي الوزارة تدريبهم ضمن البرنامج خلال الشهرين الماضيين.

ولفتت إلى أن هذا البرنامج يعد إجباريا لجميع المعنيين بها للمنافسة على الترفيع الجوازي أو الوجوبي، حيث يطرح بواقع (20) ساعة تدريبية من خلال التدريب الإلكتروني " غير المتزامن" على منصة تدريب المعلمين.

وأكدت أن هذا البرنامج سيمكن المتدربين من تبني قيم النزاهة وتجسيدها في مهام العمل وتوظيفها في العملية التدريسية من خلال نقلها إلى الطلبة ونشرها والتوعية بأهمية ترسيخها في المجتمع، إلى جانب رفض الفساد ونبذه بكافة أشكاله ومظاهره، مشيرة إلى أن التدريب يتضمن تعزيز معرفة المتدربين بآلية عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ودورها في ملاحقته، وأهم التشريعات الناظمة لعملها، وتعريفهم بمفهوم الفساد وأنواعه وأشكاله.

يشار إلى أن الهيئة والوزارة وقعتا مذكرة تفاهم في عام 2017 لتعزيز التعاون وتفعيل الشراكة بينهما، وتنسيق الجهود بهدف تنفيذ أمثل للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في مجال التوعية والتثقيف والتدريب.

--(بترا)

ب ص/ف ج

15/10/2023 14:59:41