مذكرة تفاهم بين النواب وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- وقع مجلس النواب، وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الأحد، بدار مجلس النواب، مُذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل 50 شابا وشابة من كل محافظات المملكة، ضمن التدريبات العملية لمشروع الزمالة البرلمانية في دورته الرابعة.

وتهدف المذكرة، التي وقعها أمين عام المجلس عواد الغويري، ومدير الصندوق مازن طبلت، إلى تأهيل قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير، من خلال زيادة وعيهم في مختلف القضايا والتحديات الوطنية، وإطلاعهم على الدور الرقابي والتشريعي لـ"النواب"، فضلًا عن توسيع قاعدة المُشاركة الشبابية في الحياة العامة، عبر إتاحة الفُرص لهم للتدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية، من خلال تقديم المُشاركين كمُساعدين بحثيين للنواب، يتولون مهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة حول مشروعات القوانين أو القضايا التي يتم طرحها للمناقشة.

وأكد الغويري أن هذه المذكرة تأتي ترجمة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في مجال التمكين السياسي للشباب، قائلًا: "إننا نسير انطلاقا من التوجيهات الملكية الداعمة دومًا لقطاع الشباب، باعتبارها الركيزة الأساسية في المرحلة المُقبلة".

وأضاف أن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، وفور فوزه برئاسة المجلس، وجه الأمانة العامة لتنفيذ مضامين خطاب العرش السامي الذي وجه فيه جلالته جميع مؤسسات الدولة والقيادات لدعم الشباب والنساء، وتعزيز دورهم على الساحة السياسية، مؤكدًا بهذا الصدد أن مجلس النواب مُستمر في نهجه المبني على التعاون والانفتاح على جميع المؤسسات، ويرحب بجميع المُبادرات الشبابية، وبناء الشراكات الهادفة إلى خلق قيادات شابة قادرة على إحداث التغيير.

وأشار الغويري إلى الأهداف التي تحققت في الفترة السابقة عبر مشروع الزمالة، والفائدة التي انعكست على المجلس والصندوق، موضحا أن الشباب المُشاركين في المشروع كانوا على قدر عال من الكفاءة والمعرفة، حيث اطلعوا على مسارات العمل البرلماني بمراحله كافة.

وشدد على ضرورة وضع منهجية عمل جديدة تتضمن انخراط الشباب في مديريات المجلس المختلفة، ورفدهم بالمعلومات والخبرات، بحيث تعم الفائدة على "النواب" والشباب بشكل كامل وأوسع لتحقيق الأهداف الوطنية.

من جانبه، أكد طبلت، أهمية الشراكة مع مجلس النواب، لتنفيذ مشروع الزمالة البرلمانية في دورته الرابعة، بالنظر إلى مخرجاته على مستقبل المرأة والشباب، حيث يعتبر المشروع السياسي الوحيد الذي يربط بين التدريب النظري والعملي.

وأشار إلى أنه يعتبر أيضا من أهم المشاريع التي تدعم مخرجات منظومة الإصلاح السياسي، التي اطلقها جلالة الملك، إذ وردت توصية في مخرجات منظومة الإصلاح تتضمن ضرورة التوسع في تنفيذه بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والتي تستهدف الشباب على مختلف مستوياتهم (طلبة مدارس وجامعات، والأكاديميات المؤثرات في الجامعات، والقيادات الشبابية في المحافظات، والشباب الفاعلين في الأحزاب السياسية).

وقال، إن الصندوق، وضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي تتمثل في قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، نفذ عددا من المشاريع الهادفة إلى تشجيع المشاركة السياسية، وانخراط الشباب في الأحزاب البرامجية، وتهيئة البيئة الداعمة للعمل الحزبي، مضيفًا أن المرحلة المقبلة تشكل نواة لتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية برمتها.

يشار إلى أن مشروع الزمالة، تم إطلاقة عام 2019، ترجمة لرؤى جلالة الملك في تمكين الشباب سياسيا، حيث يتم تدريب الشباب المشاركين خلال المرحلة الأولى من المشروع، على عدة مواضيع منها، إعداد الأوراق السياسية، والبحث السياسي والقانوني، والعمل الحزبي والبرلماني، والعمل السياسي والبرلماني، وحقوق الإنسان، والإعلام السياسي، والإعلام الرقمي، واستطلاعات الرأي، إضافة إلى انخراطهم في التدريب العملي في مجلس النواب كمساعدين بحثيين.

--(بترا)

م خ/رق

15/10/2023 14:56:35