التدريب المهني تعقد دورة إقليمية بالسلامة والصحة المهنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- بدأت في مؤسسة التدريب المهني/ معهد السلامة والصحة المهنية ماركا اليوم الأحد، أعمال دورة تدريب في مجال السلامة والصحة المهنية لـ 15 مدرباً من دولة العراق الشقيقة، ضمن إطار التعاون المشترك بين المؤسسة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وقال مساعد المدير العام للشؤون الفنية و الإدارية للمؤسسة المهندس إبراهيم الطراونة خلال افتتاح أعمال الدورة إنّ المؤسّسة ومن خلال معاهد السلامة والصحة المهنية تقوم بتوفير خدمات التدريب المتقدمة التي تتوافق مع التكنولوجيا الحديثة والمعايير العالمية للتدريب، مؤكدا استعداد المؤسّسة للتعاون مع الجهات المحلية والدولية لعقد دورات رفع الكفاءة بالمجالات التي يتم تقديمها.
و بين الطراونة أنّ معهد السلامة والصحة المهنية خرج أكثر من 20 ألف شاب من الكوادر الفنية المتخصصة في مجالات السلامة والصحة المهنية على مستوى المنطقة منذ تأسيسه عام 1983، مشيرا إلى دعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتطوير معاهد السلامة في ماركا و إربد والعقبة وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
و تتضمن الدورة على مدار 10 أيام وبواقع 40 ساعة تدريبية، المحاضرات والتطبيقات العملية و المخاطر الفيزيائية و أجهزة قياس المخاطر الكيميائية، اضافة التدريب على المرتفعات و المخاطر الكهربائية ومجموعة من التطبيقات التي تخص السلامة في المشاريع الإنشائية .
ويذكر أن المؤسّسة تسعى لتطوير برامج السلامة والصحة المهنية والحصول على شهادات الاعتماد البريطاني للسلامة والصحة المهنية NEBOSH لمعاهد السلامة بالمؤسّسة، إضافة إلى دورة اعتماد ايزو السلامة والصحة المهنية 45001 لتوفير بيئة عمل ملائمة لجميع متطلبات السلامة وفقاً للمعايير الدولية.
--(بترا)
ع ف/ف ق
15/10/2023 14:46:06
MENAFN15102023000117011021ID1107243218
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