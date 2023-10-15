التدريب المهني تعقد دورة إقليمية بالسلامة والصحة المهنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- بدأت في مؤسسة التدريب المهني/ معهد السلامة والصحة المهنية ماركا اليوم الأحد، أعمال دورة تدريب في مجال السلامة والصحة المهنية لـ 15 مدرباً من دولة العراق الشقيقة، ضمن إطار التعاون المشترك بين المؤسسة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وقال مساعد المدير العام للشؤون الفنية و الإدارية للمؤسسة المهندس إبراهيم الطراونة خلال افتتاح أعمال الدورة إنّ المؤسّسة ومن خلال معاهد السلامة والصحة المهنية تقوم بتوفير خدمات التدريب المتقدمة التي تتوافق مع التكنولوجيا الحديثة والمعايير العالمية للتدريب، مؤكدا استعداد المؤسّسة للتعاون مع الجهات المحلية والدولية لعقد دورات رفع الكفاءة بالمجالات التي يتم تقديمها.

و بين الطراونة أنّ معهد السلامة والصحة المهنية خرج أكثر من 20 ألف شاب من الكوادر الفنية المتخصصة في مجالات السلامة والصحة المهنية على مستوى المنطقة منذ تأسيسه عام 1983، مشيرا إلى دعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتطوير معاهد السلامة في ماركا و إربد والعقبة وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

و تتضمن الدورة على مدار 10 أيام وبواقع 40 ساعة تدريبية، المحاضرات والتطبيقات العملية و المخاطر الفيزيائية و أجهزة قياس المخاطر الكيميائية، اضافة التدريب على المرتفعات و المخاطر الكهربائية ومجموعة من التطبيقات التي تخص السلامة في المشاريع الإنشائية .

ويذكر أن المؤسّسة تسعى لتطوير برامج السلامة والصحة المهنية والحصول على شهادات الاعتماد البريطاني للسلامة والصحة المهنية NEBOSH لمعاهد السلامة بالمؤسّسة، إضافة إلى دورة اعتماد ايزو السلامة والصحة المهنية 45001 لتوفير بيئة عمل ملائمة لجميع متطلبات السلامة وفقاً للمعايير الدولية.

--(بترا)

ع ف/ف ق

15/10/2023 14:46:06