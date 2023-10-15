Sunday, 15 October 2023 10:16 GMT

مصر تؤكد أنها لم تتلق التصاريح لإدخال المساعدات لقطاع غزة

10/15/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 15 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، أن "السلطات المصرية لم تتلق حتى الآن ‏التصاريح اللازمة من الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة لها، ‏لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".‏
وقال شكري في تصريحات صحفية "لم نتمكن من الحصول على أي تصريح لإرسال المساعدات الإنسانية والإمدادات لتخفيف الضغوط".
وأشار إلى أن "معبر رفح مفتوح رسميا على الجانب المصري طوال الوقت، لكنه يتعرض للقصف الجوي، كما أن الطرق في غزة ليست في حالة تمكنها من استقبال المركبات العابرة".
--(بترا)
ن ا/م ف/ ف ج
15/10/2023 14:44:30

MENAFN15102023000117011021ID1107243216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث