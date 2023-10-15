مصر تدعو لخفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 15 تشرين الأول (بترا)- بحث مجلس الأمن القومي المصري خلال اجتماع برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي، إن الاجتماع شدد على إطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، ومواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

كما شدد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، معبرا عن رفضه لسياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

من جهة ثانية، بحث الرئيس المصري في اتصال هاتفي مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، وتطورات التصعيد العسكري الجاري، في ضوء الرئاسة البرازيلية الحالية لمجلس الأمن الدولي.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين توافقا بشأن أهمية تعزيز التنسيق للجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد، والتهدئة، وتوفير المرور الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

--(بترا)

ن ا/ ف ج

15/10/2023 14:40:20