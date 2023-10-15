ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 9.5% حتى آب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، ليصل إلى 6.162 مليون متر مربع، مقارنة مع 5.627 مليون، بزيادة 9.5 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 16121 رخصة حتى نهاية آب الماضي، مقارنة مع 16346 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 1.4 بالمئة.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الـ8 أشهر نحو 5.17 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 4.69 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 10.2 بالمئة، ولغير السكنية بلغت حتى نهاية آب الماضي، نحو 997 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 939 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 6.2 بالمئة.
وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 83.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.2 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66.5 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة حتى نهاية آب الماضي، بزيادة نسبتها 1.5 بالمئة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.8 بالمئة، بزيادة نسبتها 0.8 بالمئة، عن نفس الفترة من العام الماضي، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7 بالمئة، بانخفاض نسبته 12.1 بالمئة، عن نفس الفترة من العام الماضي.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.9 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.759 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.203 متر مربع لكل فرد.
وفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.9 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الـ8 أشهر، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.1 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.0 مليون متر مربع، مقابل نحو 3.6 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 11.1 بالمئة.
أما على مستوى شهر آب الماضي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2442 رخصة، ومساحة الأبنية المرخصة 905 آلاف متر مربع، مقارنة مع 1.005 مليون متر مربع، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 10 بالمئة.
--(بترا)
و ر/م ف/رق
15/10/2023 14:40:19
MENAFN15102023000117011021ID1107243212
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.