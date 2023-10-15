ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 9.5% حتى آب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، ليصل إلى 6.162 مليون متر مربع، مقارنة مع 5.627 مليون، بزيادة 9.5 بالمئة.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 16121 رخصة حتى نهاية آب الماضي، مقارنة مع 16346 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 1.4 بالمئة.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الـ8 أشهر نحو 5.17 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 4.69 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 10.2 بالمئة، ولغير السكنية بلغت حتى نهاية آب الماضي، نحو 997 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 939 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 6.2 بالمئة.

وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 83.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.2 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66.5 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة حتى نهاية آب الماضي، بزيادة نسبتها 1.5 بالمئة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.8 بالمئة، بزيادة نسبتها 0.8 بالمئة، عن نفس الفترة من العام الماضي، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7 بالمئة، بانخفاض نسبته 12.1 بالمئة، عن نفس الفترة من العام الماضي.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.9 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.759 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.203 متر مربع لكل فرد.

وفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.9 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الـ8 أشهر، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.1 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.0 مليون متر مربع، مقابل نحو 3.6 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 11.1 بالمئة.

أما على مستوى شهر آب الماضي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2442 رخصة، ومساحة الأبنية المرخصة 905 آلاف متر مربع، مقارنة مع 1.005 مليون متر مربع، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 10 بالمئة.

--(بترا)

و ر/م ف/رق

15/10/2023 14:40:19