Sunday, 15 October 2023 10:16 GMT

تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات لبنانية

10/15/2023 2:28:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 15 تشرين الأول (بترا)- تجدد القصف الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على البلدات اللبنانية المتاخمة للحدود لا سيما منها أطراف بلدتي رامية ومروحين، بعد استهداف موقع ظهر الجمل في مستوطنة شتولا بصاروخ موجه.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت باستمرار تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المنطقة".
--(بترا)
ف ج/ ف ق
15/10/2023 14:37:40

MENAFN15102023000117011021ID1107243211

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