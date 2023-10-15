تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات لبنانية

تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات لبنانية
التاريخ
10/15/2023 2:28:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 15 تشرين الأول (بترا)- تجدد القصف الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على البلدات اللبنانية المتاخمة للحدود لا سيما منها أطراف بلدتي رامية ومروحين، بعد استهداف موقع ظهر الجمل في مستوطنة شتولا بصاروخ موجه.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت باستمرار تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المنطقة".
--(بترا)
ف ج/ ف ق
15/10/2023 14:37:40
MENAFN15102023000117011021ID1107243211
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