ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 286 جنديا وضابطا

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 15 تشرين الأول (بترا)- نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسماء 7 جنود قتلوا خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع عدد القتلى إلى 286، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

15/10/2023 14:36:36