ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 286 جنديا وضابطا

ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 286 جنديا وضابطا
التاريخ
10/15/2023 2:28:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 15 تشرين الأول (بترا)- نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسماء 7 جنود قتلوا خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع عدد القتلى إلى 286، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
15/10/2023 14:36:36
MENAFN15102023000117011021ID1107243210
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