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ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 286 جنديا وضابطا

10/15/2023 2:28:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 15 تشرين الأول (بترا)- نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسماء 7 جنود قتلوا خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع عدد القتلى إلى 286، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
15/10/2023 14:36:36

MENAFN15102023000117011021ID1107243210

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