الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 15 تشرين الأول (بترا) - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المدمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية الإنسانية للمواطنين.
كما طالبت في بيان لها، اليوم الأحد، بوقف التداعيات المتسارعة لهذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، وإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تجحف بقضايا الحل النهائي التفاوضية.
وأكدت الوزارة أن الشعب ضحية لاستمرار الاحتلال، وازدواجية المعايير الدولية، وللفشل الدولي بتحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وجددت إدانتها للعدوان المدمر على أهالي قطاع غزة، والذي شمل جميع مناحي حياة المواطنين بالقصف والتدمير، والقتل والتهجير، وتدمير البنى التحتية والمؤسساتية على اختلاف أنواعها وفي مقدمتها المستشفيات.
وأكدت أن هذا العدوان أدخل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بكارثة إنسانية حقيقية غير مسبوقة طالت الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، عبر فرض طوق عسكري خانق عليها، وتقطيع أوصالها وتكثيف الحواجز العسكرية والإغلاقات سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو المكعبات الإسمنتية، بما يكرس نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، وشل حركة المواطنين العزل بأوامر عسكرية بوقف حياتهم بالكامل وتجميدها.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى الدعم الذي تقدمه سلطات الاحتلال للمستعمرين لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم والعربدات الاستفزازية على المواطنين الفلسطينيين، بما يؤدي إلى حرمانهم من التنقل بين المدن والمحافظات لقضاء ابسط احتياجاتهم الإنسانية.
--(بترا)
م ف/ف ق
15/10/2023 14:34:15
MENAFN15102023000117011021ID1107243209
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