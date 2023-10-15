مسؤولة أممية تحذر من تطهير عرقي جماعي في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 15 تشرين الأول (بترا)- حذرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من "تعرض الفلسطينيين لتطهير عرقي جماعي".
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قالت ألبانيز في بيان، إن القوات الإسرائيلية أصدرت أمرا الخميس الماضي لـ 1.1 مليون فلسطيني في شمال غزة بالانتقال الى جنوبها خلال 24 ساعة في ظل استمرار القصف الجوي، مشيرة الى أن هذه القوات بدأت في اليوم التالي دخول غزة من أجل "تطهير" المنطقة.
وأشارت ألبانيز الى أن الفلسطينيين "لم يعد لهم مكان آمن في أي منطقة في غزة، في حين تفرض إسرائيل حصارا كاملا على القطاع الصغير مع قطع إمدادات الماء والغذاء والوقود والكهرباء بشكل غير قانوني".
وأضافت، إن "إسرائيل تقوم بالفعل تحت ضباب الحرب، ومرة أخرى باسم الدفاع عن النفس، بالتطهير العرقي الجماعي للفلسطينيين".
وقالت المقررة الأممية، إن "ما نشهده قد يكون تكرارا لنكبة عام 1948، ونكسة 1967، ولكن على نطاق أوسع. لذلك يتعين على المجتمع الدولي فعل كل شيء لمنع حدوث ذلك مرة أخرى"، مشيرة الى أن مسؤولين إسرائيليين "دعوا علنا إلى نكبة أخرى تحل بالفلسطينيين".
--(بترا)
رصد/أغ/اح
15/10/2023 14:32:09
MENAFN15102023000117011021ID1107243208
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