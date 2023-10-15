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مسؤولة أممية تحذر من تطهير عرقي جماعي في غزة

10/15/2023 2:28:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 15 تشرين الأول (بترا)- حذرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من "تعرض الفلسطينيين لتطهير عرقي جماعي".
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قالت ألبانيز في بيان، إن القوات الإسرائيلية أصدرت أمرا الخميس الماضي لـ 1.1 مليون فلسطيني في شمال غزة بالانتقال الى جنوبها خلال 24 ساعة في ظل استمرار القصف الجوي، مشيرة الى أن هذه القوات بدأت في اليوم التالي دخول غزة من أجل "تطهير" المنطقة.
وأشارت ألبانيز الى أن الفلسطينيين "لم يعد لهم مكان آمن في أي منطقة في غزة، في حين تفرض إسرائيل حصارا كاملا على القطاع الصغير مع قطع إمدادات الماء والغذاء والوقود والكهرباء بشكل غير قانوني".
وأضافت، إن "إسرائيل تقوم بالفعل تحت ضباب الحرب، ومرة أخرى باسم الدفاع عن النفس، بالتطهير العرقي الجماعي للفلسطينيين".
وقالت المقررة الأممية، إن "ما نشهده قد يكون تكرارا لنكبة عام 1948، ونكسة 1967، ولكن على نطاق أوسع. لذلك يتعين على المجتمع الدولي فعل كل شيء لمنع حدوث ذلك مرة أخرى"، مشيرة الى أن مسؤولين إسرائيليين "دعوا علنا إلى نكبة أخرى تحل بالفلسطينيين".
--(بترا)
رصد/أغ/اح
15/10/2023 14:32:09

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