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البابا فرنسيس يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين بغزة

10/15/2023 2:28:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد، إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في قطاع غزة.
وبحسب يورونيوز، قال البابا خلال موعظته الأسبوعية للحشود في ساحة القديس بطرس "أرجو بشدة ألا يصبح الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا للصراع".
وأضاف "يتعين احترام حقوق الإنسان قبل أي شيء في غزة".
--(بترا)
رصد/ م ح/ ف ج
15/10/2023 14:27:43

MENAFN15102023000117011021ID1107243207

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