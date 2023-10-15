البابا فرنسيس يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين بغزة

البابا فرنسيس يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين بغزة
التاريخ
10/15/2023 2:28:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد، إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في قطاع غزة.
وبحسب يورونيوز، قال البابا خلال موعظته الأسبوعية للحشود في ساحة القديس بطرس "أرجو بشدة ألا يصبح الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا للصراع".
وأضاف "يتعين احترام حقوق الإنسان قبل أي شيء في غزة".
--(بترا)
رصد/ م ح/ ف ج
15/10/2023 14:27:43
MENAFN15102023000117011021ID1107243207
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