باكستان تدين العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- دان وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية، أكد جيلاني تمسك بلاده بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، مطالباً إسرائيل باحترام القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني.

--(بترا)

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15/10/2023 14:13:02