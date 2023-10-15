باكستان تدين العدوان على غزة
التاريخ
10/15/2023 2:28:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- دان وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية، أكد جيلاني تمسك بلاده بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، مطالباً إسرائيل باحترام القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
رصد/رس/م ف/رق
15/10/2023 14:13:02
MENAFN15102023000117011021ID1107243206
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