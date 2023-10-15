Sunday, 15 October 2023 10:15 GMT

باكستان تدين العدوان على غزة

10/15/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- دان وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية، أكد جيلاني تمسك بلاده بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، مطالباً إسرائيل باحترام القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
رصد/رس/م ف/رق
15/10/2023 14:13:02

MENAFN15102023000117011021ID1107243206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث