بحث التعاون بين ملتقى أبوغزالة المعرفي وشرق عمان الصناعية

بحث التعاون بين ملتقى أبوغزالة المعرفي وشرق عمان الصناعية
التاريخ
10/15/2023 2:28:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- بحث رئيس ملتقى أبو غزالة المعرفي، الدكتور طلال أبوغزالة، مع نائب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية "محمد زكي" السعودي، الإمكانات المتاحة لدعم وبناء قدرات الشباب المعرفية.
وبحسب بيان للملتقى اليوم الأحد، ركز اللقاء على أهمية البرامج التدريبية والتوعوية التي تخدم الشباب في منطقة شرق عمان الصناعية، وتوفر لهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل.
واتفق الجانبان على تنظيم جلسة حوارية تناقش واقع الصناعة في المملكة، والتحديات التي تواحهها.
--(بترا)
م م/رق
15/10/2023 14:11:37
MENAFN15102023000117011021ID1107243205
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