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بحث التعاون بين ملتقى أبوغزالة المعرفي وشرق عمان الصناعية

10/15/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- بحث رئيس ملتقى أبو غزالة المعرفي، الدكتور طلال أبوغزالة، مع نائب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية "محمد زكي" السعودي، الإمكانات المتاحة لدعم وبناء قدرات الشباب المعرفية.
وبحسب بيان للملتقى اليوم الأحد، ركز اللقاء على أهمية البرامج التدريبية والتوعوية التي تخدم الشباب في منطقة شرق عمان الصناعية، وتوفر لهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل.
واتفق الجانبان على تنظيم جلسة حوارية تناقش واقع الصناعة في المملكة، والتحديات التي تواحهها.
--(بترا)
م م/رق
15/10/2023 14:11:37

MENAFN15102023000117011021ID1107243205

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