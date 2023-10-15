الصليب الأحمر يحذر من عواقب إنسانية كارثية لمطالبة سكان غزة بالمغادرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول(بترا)-حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الأوامر التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسكان مدينة غزة بمغادرة منازلهم على الفور، والحصار الكامل المفروض على القطاع الذي يحرم السكان بصريح العبارة من الغذاء والماء والكهرباء، أوامر تخالف القانون الدولي الإنساني.

وقالت في بيان اليوم الأحد، إنه يتوجب على القوى العسكرية حين تأمر الناس بمغادرة منازلهم أن تتخذ كل التدابير اللازمة لتضمن حصول السكان على الضروريات الأساسية كالغذاء والماء، وعدم فصل أفراد العائلات.

وأضافت ان قطاع غزة منطقة مغلقة صغيرة بحجمها ومواردها، وليس في غزة من أماكن آمنة يمكن أن يلجأ إليها السكان، وسيتعذر على الكثيرين منهم مغادرة منازلهم، خاصة ذوي الإعاقة والمسنين والمرضى.

ويحمي القانون الدولي الإنساني جميع المدنيين، بمن فيهم المدنيون الذين لا يغادرون، ويستحيل على الغزاوييين اليوم أن يعرفوا أي منطقة ستكون التالية في التعرض للهجوم.

وأشارت إلى أنها تكثف عملياتها لتقديم الإغاثة لإنقاذ الأرواح، لكن طواقمها تحتاج إلى فترات توقف للقتال لتتمكن من العمل بأمان وفعالية، ولن تتمكن المنظمات الإنسانية بما فيها اللجنة الدولية من المساعدة في عملية نزوح هائلة كهذه في غزة في ظل الحصار العسكري المفروض.

وأكدت ان مكتب اللجنة الدولية في مدينة غزة تلقى التعليمات نفسها بالمغادرة، مثلها مثل المنظمات الدولية الأخرى، ونحن قلقون أشد القلق على زملائنا في غزة وعلى عائلاتهم، مشددة على التزامها ببذل كل ما بوسعها لتقديم الحماية والمساعدة الإنسانيتين لسكان غزة.

يشار الى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارسل إخطارا جديدا لسكان مدينة غزة وشمال القطاع بالمغادرة إلى جنوب وادي غزة، حيث سبق أن نشر إخطارا الجمعة الماضية وسرعان ما تراجع عنه، وفي وقت لاحق تم قصف شاحنة كانت تقل نازحين فلسطينيين عن شمال مدينة غزة نحو الجنوب عبر الممر الآمن الذي زعمت "إسرائيل"فتحه حينها، ما أسفر عن وقوع 70 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة 200 آخرين.

--(بترا)

ص خ/أغ/ أ أ/ف ق

15/10/2023 14:06:17