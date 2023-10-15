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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

10/15/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 15 تشرين الأول (بترا) - استشهد، اليوم الأحد، المواطن الفلسطيني كرم أيمن دويكات (17 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.
واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب أصيب بجروح خطيرة في البطن برصاص الاحتلال الحي ليعلن لاحقا عن استشهاده، خلال مواجهات في جبل العرمة في بلدة بيتا.
وكانت مواجهات اندلعت عقب اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين قمة جبل العرمة في بيتا، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
م ف/ف ق
15/10/2023 13:59:36

MENAFN15102023000117011021ID1107243202

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