استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس
التاريخ
10/15/2023 2:28:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 15 تشرين الأول (بترا) - استشهد، اليوم الأحد، المواطن الفلسطيني كرم أيمن دويكات (17 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.
واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب أصيب بجروح خطيرة في البطن برصاص الاحتلال الحي ليعلن لاحقا عن استشهاده، خلال مواجهات في جبل العرمة في بلدة بيتا.
وكانت مواجهات اندلعت عقب اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين قمة جبل العرمة في بيتا، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
م ف/ف ق
15/10/2023 13:59:36
MENAFN15102023000117011021ID1107243202
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