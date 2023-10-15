تنمية المهارات : دعم جمع بيانات سوق العمل ضمن إطار موحد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- أكدت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري أن الهيئة تدعم المساعي الرامية إلى جمع بيانات سوق العمل ضمن إطار موحد، بهدف توفيرها لأطراف الإنتاج لدراستها وتحليلها لاستشراف آفاق مستقبل قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني في البلاد.

وأضافت الفاعوري خلال افتتاح معرض التدريب العالمي الأول اليوم الأحد، أن الهيئة أخذت بعين الاعتبار لدى إعداد الاستراتيجية الوطنية الأردنية للتعليم والتدريب المهني والتقني 2023 – 2027 التحديات التي يعاني منها قطاع التدريب المهني والتقني لا سيما قضايا التمويــل وإدارة الموارد .

ودعت رئيسة الهيئة إلى إشراك مزودي خدمات التدريب في القطاع الخاص ضمن الخطط الوطنية الشمولية، بعيدا عن منطق الربح قصير المدى، والذي لا يخدم هذه المراكز على المدى البعيد ولا يعطيها المجال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة الناجمة عن التنسيق مع شركاء القطاع الرسميين وغير الرسميين كأرباب العمل والمنظمات الدولية. وأشارت الفاعوري إلى بعض التحديات التي يعانـي منها الشـركاء المعنيـون في التعليـم والتدريـب المهنـي والتقنـي كنقــص بيانــات ســوق العمــل، والتــي إن توفــرت يمكــن تحليلهــا على نحو يسهم في تحفيــز مناقشــات اسـتراتيجية مفيـدة ومسـتنيرة على المستويات الوطنية بل والمستويات العربية والدولية، مؤكدة أن الهيئة دعمت وستدعم المزيد من الدراسات في الشأن المذكور.

واستعرضت الفاعوري عددا من أنشطة وبرامج وسياسات الهيئة على طريق إيجاد تنسيقيات تضم أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وعمال وأرباب عمل، بحيث "نكون قادرين على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بل والتنسيق لغايات تدريب دفعات بأعداد متفق عليها مسبقا مع أرباب العمل بناء على ما يحتاجونه من مهارات في تخصصات معينة، بحيث يباشر المتدرب عمله فور تخرجه، ولا يضطر صاحب العمل إلى مواجهة أي نقص في الأيدي العاملة يمكن أن يكبده خسائر مادية حين تتقلص ضمانات الاستدامة جراء انعدام الجدوى وارتفاع كلف الإنتاج بسبب استقدام مهارات من خارج البلاد مع ما يترتب على ذلك من بطالة بين أبناء وبنات المجتمع المحلي فضلا عن تأثيره على الاقتصاد الكلي".

وشارك في حفل افتتاح المعرض عدد من قيادات التدريب المهني وإدارة المعارض في الأردن والوطن العربي، منهم أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية في الجامعة العربية محمود جراح و المديرة التنفيذية للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية في مجلس الوحدة الاقتصادية آنا ديبة .

وجال الحضور على الشركات والمراكز المشاركة في المعرض واستمعوا إلى شرح حول الخدمات والفرص التدريبية التي تقدمها لمتلقي الخدمة.

ويشار الى أن مـعـرض التـدريب العـالمي الأول الذي تنظمـه شـركـة عـود وعنبـر، بمشاركة مـراكـز تـدريب فـي المجـالات العلميـة والمهنيـة والثقافيـة من مختلف الـدول العربيـة والأجنبيـة بهـدف تبـادل الخبـرات فـي مجـال التدريب.

--(بترا)

ع ف/ف ق

15/10/2023 13:57:31