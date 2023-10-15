دائم النواب يقر اقتطاعات مالية من مخصصات النواب دعماً لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- أقر المكتب الدائم في مجلس النواب في أولى اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اقتطاعات مالية من مخصصات النواب دعماً للأهل في قطاع غزة، وصمودهم بوجه آلة الحرب والعدوان التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين العزل.
وفي الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس المجلس عبد الرحيم المعايعة، والنائب الثاني يحيى عبيدات، ومساعدا الرئيس فايزة عضيبات وميادة شريم، أكد المكتب الدائم، أن خطوته تأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لتقديم المساعدات لوكالة "الأونروا" لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة في ضوء التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية وتفاقم هذه الاحتياجات جراء التصعيد والحرب على غزة.
وأهاب المكتب الدائم في مجلس النواب، بالأردنيين التبرع بالمال والدماء لأهلنا في قطاع غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، وعبر المؤسسات والمراكز الطبية المعنية.
--(بترا)
م خ/رق
15/10/2023 13:53:26
MENAFN15102023000117011021ID1107243200
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