دائم النواب يقر اقتطاعات مالية من مخصصات النواب دعماً لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- أقر المكتب الدائم في مجلس النواب في أولى اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اقتطاعات مالية من مخصصات النواب دعماً للأهل في قطاع غزة، وصمودهم بوجه آلة الحرب والعدوان التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين العزل.

وفي الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس المجلس عبد الرحيم المعايعة، والنائب الثاني يحيى عبيدات، ومساعدا الرئيس فايزة عضيبات وميادة شريم، أكد المكتب الدائم، أن خطوته تأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لتقديم المساعدات لوكالة "الأونروا" لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة في ضوء التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية وتفاقم هذه الاحتياجات جراء التصعيد والحرب على غزة.

وأهاب المكتب الدائم في مجلس النواب، بالأردنيين التبرع بالمال والدماء لأهلنا في قطاع غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، وعبر المؤسسات والمراكز الطبية المعنية.

--(بترا)

م خ/رق

15/10/2023 13:53:26