روسيا تطلب التصويت على مشروع قرار هدنة إنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 15 تشرين الأول (بترا)- أعلنت موسكو اليوم الأحد، أن الوفد الروسي في مجلس الأمن الدولي طلب التصويت على مشروع قراره بشأن هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة يوم غد الاثنين.

وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في بيان "أرسلنا مشروع القرار إلى أعضاء مجلس الأمن، وطلبنا التصويت عليه غدا الاثنين، ونتوقع أن تؤكد البرازيل التي ترأس المجلس إجراء التصويت قريبا".

وأضاف، إن "مشروع القرار يعبر عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويؤكد ضرورة حماية المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون ذلك".

--(بترا)

س ح/م ف/اح

15/10/2023 13:51:31

