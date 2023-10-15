روسيا تطلب التصويت على مشروع قرار هدنة إنسانية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 15 تشرين الأول (بترا)- أعلنت موسكو اليوم الأحد، أن الوفد الروسي في مجلس الأمن الدولي طلب التصويت على مشروع قراره بشأن هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة يوم غد الاثنين.
وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في بيان "أرسلنا مشروع القرار إلى أعضاء مجلس الأمن، وطلبنا التصويت عليه غدا الاثنين، ونتوقع أن تؤكد البرازيل التي ترأس المجلس إجراء التصويت قريبا".
وأضاف، إن "مشروع القرار يعبر عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويؤكد ضرورة حماية المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون ذلك".
--(بترا)
س ح/م ف/اح
15/10/2023 13:51:31
MENAFN15102023000117011021ID1107243199
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