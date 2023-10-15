مؤسسة حقوقية: 50 ألف امرأة حامل في غزة وحيدات بلا رعاية من أحد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- عبّرت مؤسسة "آكشن إيد" الدولية اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي تستهدف المستشفيات والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، مع نزوح الآلاف من المواطنين خوفا على حياتهم، وترك منازلهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحق البشر في الحياة.
وبحسب مصادر فلسطينية، قالت مسؤولة التواصل والمناصرة في مؤسسة "آكشن إيد" في فلسطين رهام جعفر "نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء الأثر المدمر على حياة 50,000 امرأة حامل في غزة وأطفال حديثي الولادة الذين أصبحوا بلا رعاية طبية ودون ضمانات لسلامتهم".
ونقلت المؤسسة عن الفلسطينية أمل أبو عيشة التي نزحت عن بيتها، بينما تخشى على ابنتها الحامل رزان التي على وشك الولادة التي بقيت في بيتها وحيدة دون وجود أي شخص يعتني بها أو مساعدتها حين تلد.
--(بترا)
رصد/رس
15/10/2023 13:49:46
MENAFN15102023000117011021ID1107243198
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