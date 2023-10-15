مؤسسة حقوقية: 50 ألف امرأة حامل في غزة وحيدات بلا رعاية من أحد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- عبّرت مؤسسة "آكشن إيد" الدولية اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي تستهدف المستشفيات والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، مع نزوح الآلاف من المواطنين خوفا على حياتهم، وترك منازلهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحق البشر في الحياة.

وبحسب مصادر فلسطينية، قالت مسؤولة التواصل والمناصرة في مؤسسة "آكشن إيد" في فلسطين رهام جعفر "نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء الأثر المدمر على حياة 50,000 امرأة حامل في غزة وأطفال حديثي الولادة الذين أصبحوا بلا رعاية طبية ودون ضمانات لسلامتهم".

ونقلت المؤسسة عن الفلسطينية أمل أبو عيشة التي نزحت عن بيتها، بينما تخشى على ابنتها الحامل رزان التي على وشك الولادة التي بقيت في بيتها وحيدة دون وجود أي شخص يعتني بها أو مساعدتها حين تلد.

--(بترا)

رصد/رس

15/10/2023 13:49:46

